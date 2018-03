Viele Dauerbrenner und ein heißes Pfingstwochenende

Ritter, Radler, routinierte Fohlen, musizierende Polizisten, die Premiere eines Fests, das vier Tage lang in zehn Orten gefeiert wird, und dazu noch eine Vielzahl an Klassikern: Das alles und noch viel mehr hat das Veranstaltungsjahr 2018 in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld zu bieten.

Auch 2018 wird beim Firmenlauf wieder ein großer Pulk an Athleten den Startbogen auf dem Gelände des Birkenfelder Krankenhauses passieren – hoffentlich bei besserem Wetter als im Vorjahr.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Obwohl explizit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird, listet der auf der Internetseite der Tourist-Information unter www.birkenfelder-land.de einsehbare Terminkalender bereits jetzt knapp 200 einzelne Programmpunkte auf, die zum Beispiel Antworten darauf geben, wann wo Kirmes oder Sportfest gefeiert wird.

Wobei klar ist: Im Lauf des Jahres wird in der Stadt und den 31 umliegenden Dörfern noch so manche Veranstaltung, die bis jetzt noch nicht gemeldet wurde oder wie etwa die Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld noch nicht fest terminiert werden kann, hinzukommen. Fest steht hingegen, dass auch 2018 mit einem musikalischen Leckerbissen beginnen wird. Denn das Symphonische Blasorchester Obere Nahe spielt am Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Birkenfeld zu seinem traditionellen Neujahrskonzert auf.

Die Fastnacht ist 2018 früh und die Session kurz: Deshalb starten die närrischen Aktivitäten bereits am 27. Januar mit der Prunksitzung der Buhlenberger Karnevalisten in Brücken. Es geht dann Schlag auf Schlag in etlichen Dörfern mit ähnlichen Zusammenkünften weiter. Ihren Höhenpunkt erreichen die tollen Tage am Fastnachtssonntag und Rosenmontag (11. und 12. Februar) mit Umzügen unter anderem in „Monte Buhlo“ und Birkenfeld.

In der Kreisstadt findet am 10. März erstmals ein Mundartfestival statt, dem sich die Einkaufsnacht am 23. März anschließt. Zudem beteiligt sich die VG wieder wie erstmals 2017 an der weltweiten Klimaschutzaktion „Earth Hour“, was am 24. März mit einem Rahmenprogramm auf dem Kirchplatz in Birkenfeld gefeiert wird.

Nachdem das vorige Jahr ganz im Zeichen des Oldenburger-Jubiläums stand, wird im Birkenfelder Landesmuseum am 8. April eine neue Sonderausstellung eröffnet. Sie wird – so der Titel – das „Ende des Ersten Weltkriegs und die Nachkriegszeit 1918–1922“ näher beleuchten.

Zu einer sehr erfolgreichen Veranstaltung mit vielen beteiligten Gruppen hat sich die Showtanzgala des TuS Hoppstädten gemausert. Ihre fünfte Auflage steht am 5. Mai auf dem Programm. Genau wie 2017 wird auch in diesem Jahr in Birkenfeld kein Maimarkt in größerem Format über mehrere Tage auf dem Talweiherplatz gefeiert. Man begnügt sich auch diesmal wieder am 8. Mai mit einer abgespeckten eintägigen Version auf dem Kirchplatz.

Die vielleicht wichtigste Besonderheit im Veranstaltungsjahr 2018 ist das erste Trauntalfest. Es geht über Pfingsten vom 18. bis zum 22. Mai über die Bühne. In allen zehn Dörfern, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, sind Programmpunkte wie der Auftritt des Dorfvarietés Saalü in Brücken oder der sogenannte Freundschaftslauf bei Ellweiler vorgesehen.

An Pfingsten locken aber mit dem Sportfest des TuS Oberbrombach und den Modellflugtagen in Rimsberg auch noch zwei Dauerbrenner die Besucher. Außerdem ist am 20. und 21. Mai die Premiere für einen Kunsthandwerkermarkt am Birkenfelder Museum geplant.

Mit einer geballten Ladung an Veranstaltungen geht es auch am folgenden Wochenende weiter. Am 25. Mai gibt auf Einladung des Lions Clubs das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz ein Benefizkonzert in Birkenfeld. Am 26. Mai finden der Tag der offenen Tür und das Green-Hill-Festival auf dem Umwelt-Campus statt. Dazu kommt die Schnittlauchkirmes in Weiersbach, die vom 25. bis einschließlich 28. Mai läuft.

Am 8. Juni gastiert der französische Liedermacher Marcel Adam in Hoppstädten, bevor am 17. Juni zum 25. Mal der Nahe-Raderlebnistag stattfindet. Inwiefern sich das in der VG Birkenfeld mit besonderen Aktivitäten verbindet, ist aber noch unklar. Fest steht hingegen, dass kurz darauf erneut Radler in Birkenfeld eintreffen und wieder abfahren. Denn die Kreisstadt ist am 21. und 22. Juni Etappenort der Fair-Play-Tour, einer Benefizrundfahrt durch die Großregion.

Der TuS Hoppstädten feiert vom 27. bis zum 29. Juli seinen 110. Geburtstag. Im Rahmen des Jubiläumssportfests wird die Traditionsmannschaft der Fohlen, also des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, mit ihrer Hennes-Weisweiler-Elf ein Freundschaftsspiel austragen.

Am 11. und 12. August erobern Ritter samt buntem Tross die Burg Birkenfeld. Denn auf dem Gelände des historischen Gemäuers stehen die von einer Trierer Agentur organisierten dritten Mittelaltertage auf dem Programm. Am Wochenende darauf röhren in der Region die Motoren. Denn sie ist vom 16. bis zum 19. August Schauplatz der ADAC-Deutschlandrallye. Der Servicepark befindet sich am Bostalsee. Auch die Wertungsprüfung „Panzerplatte“ auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist fester Bestandteil. Ob der Birkenfelder Talweiherplatz wieder wie 2017 als sogenannter Tankstopp der Rallyefahrzeuge genutzt wird, ist jedoch noch offen.

Anders sieht es mit dem Gemeindefest in Hoppstädten-Weiersbach aus. Das findet ohne Wenn und Aber vom 24. bis zum 26. August rund ums Gemeindezentrum statt. Auch in der benachbarten Kreisstadt gibt es dann etwas zu feiern – und zwar am 25. August das 170-jährige Bestehen des TV Birkenfeld.

Es folgt die inzwischen 165. Auflage des traditionsreichsten Volksfests im VG-Gebiet. Die Rede ist vom Birkenfelder Prämienmarkt, der vom 30. August bis zum 4. September auf dem Talweiherplatz über die Bühne geht. Anschließend wird es wieder sportlich: Denn unter dem Motto „Die Wirtschaft läuft“ startet am Birkenfelder Krankenhaus der 13. Firmenlauf, den die Elisabeth-Stiftung und die Nahe-Zeitung organisieren. Es schließt sich am 14. Oktober der unbestrittene Veranstaltungshöhepunkt im Herbst an, der sich alle Jahre wieder das Prädikat „besucherstärkste Tagesveranstaltung“ im Birkenfelder Land sichert. Gemeint ist das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Auf eine sehr lange Geschichte, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, blickt der Herbstmarkt in Niederbrombach zurück. Die 2018er-Auflage steht am Donnerstag, 25. Oktober, auf dem Programm.

Nach der Theateraufführung der „Birkenfelder Szenen“ am 10. November und diversen Martinsumzügen haben die Buhlenberger wie schon bei der Fastnacht in einem weiteren Punkt die Nase vorn: Denn dort wird am 24. November den Reigen der Weihnachtsmärkte eröffnet, der sich unter anderem mit ähnlichen Veranstaltungen in Hoppstädten (7. und 8. Dezember), Wilzenberg-Hußweiler (8. Und 9. Dezember) sowie Birkenfeld (8. bis 11. Dezember) fortsetzt und am 22. Dezember in Schwollen endet.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner