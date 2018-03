Viel Gedränge beim Volks- und Kinderfest

Als der Toni die Resi gestern mit dem Traktor abholte, zogen die beiden ein buntes Völkchen hinter sich her: Kleine schwarz-rot-kostümierte Kosaken, ein ganzer Haufen Biene Majas und Erwachsene, die Luftballons zu Hüten zusammengedreht hatten, zogen vom Gemeindehaus über die Hauptstraße in Richtung Festplatz, begleitet von jazzigen Klängen der Funny Brass Street Band und Ortsbürgermeister Otmar Glöckner.Der Umzug der Kinder (in diesem Jahr kamen sie aus Oberhosenbach, Breitenthal, Sulzbach und Wickenrodt) gehört jedes Mal zu den Höhepunkten des Volks- und Kinderfests in Wickenrodt.

In schrillen Schlagerkostümen hatten auch die Erwachsenen ihren Spaß. Ganz Wickenrodt stand beim Umzug von Jung und Alt durch das muntere Dorf Kopf, wie schon am späten Samstagabend, als rund 2000 Besucher zu den Klängen von Long Tall Peter & The Shakers im Festzelt feierten. Fotos: Reiner Drumm

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer

Natürlich hatten beim Kinderfest die kleinen Künstler fernab vom Rummel auf der Hauptstraße und im Festzelt noch Zeit und Gelegenheit, in aller Ruhe zu malen und zu spielen.

Wickenrodt – Als der Toni die Resi gestern mit dem Traktor abholte, zogen die beiden ein buntes Völkchen hinter sich her: Kleine schwarz-rot-kostümierte Kosaken, ein ganzer Haufen Biene Majas und Erwachsene, die Luftballons zu Hüten zusammengedreht hatten, zogen vom Gemeindehaus über die Hauptstraße in Richtung Festplatz, begleitet von jazzigen Klängen der Funny Brass Street Band und Ortsbürgermeister Otmar Glöckner.

Der Umzug der Kinder (in diesem Jahr kamen sie aus Oberhosenbach, Breitenthal, Sulzbach und Wickenrodt) gehört jedes Mal zu den Höhepunkten des Volks- und Kinderfests in Wickenrodt. So wenig überraschend das Gedränge nach dem Umzug auf dem Spielplatz hinter der Kirche war, so wenig war der Andrang am Abend zuvor erwartet worden: Als Samstagnacht Long Tall Peter & The Shakers im Festzelt spielten, kamen gut 2000 Zuhörer, schätzte Andreas Halberstadt, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins für Dorfverschönerung – eine Größenordnung, die auch von Anwohnern bestätigt wurde. Vom Weinzelt auf dem Spielplatz bis zum Festzelt standen die Musikfans, auch das Zelt war dicht gefüllt. "So was habe ich mindestens 20 Jahre nicht mehr hier gesehen", war Halberstadt glücklich über den Erfolg.

In einer Zeit, in der Kirmesveranstalter in immer größere Schwierigkeiten geraten, ist Wickenrodt eine der wenigen Ausnahmen. Finanziell trägt sich das Fest, sagt der Vereinsvorsitzende, und an freiwilligen Helfern fehlt es in dem Hunsrückort sowieso nicht: Der halbe Ort packt mit an, beim Aufbau des Festzelts, an der Theke, als Akteure beim kleinen Theaterstück (Jugendliche und Erwachsene führten ein kleines Schauspiel auf, das auf die SWR4-Abendveranstaltung mit Schlagerstars aufmerksam machte), an den Bastelständen: dort konnten Kinder Xylofone basteln, Rasseln aus Kronkorken und Holzkügelchen zusammenstecken und Blumentöpfe bespannen und so zu Trommeln umfunktionieren.

An einem Flohmarktstand wurde Gebrauchtes für die Selbsthilfegruppe Regenbogen verkauft, an einem anderen Stand schossen Kinder mit speziellen Luftpumpen auf Pappkameraden. An einem weiteren verkaufte der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Waffeln.

Und weil selbst die Sonne den Schlechtwetterprognosen trotzte und den ganzen Tag über schien, hätten alle zufrieden sein können. Nur der frühere Pfarrer wollte da nicht einstimmen. "Mit dem Volks- und Kinderfest geht' s bergab", befand Jörg Grates in seiner Festrede – nicht ganz ernst gemeint: "Das Zelt ist aus Simmern, die Jazzband aus Hettenrodt, der Festredner (er selbst also) aus dem Saarland... Und was machen die Wickenrodter? Die zeigen mit ihrem Einsatz", meinte Grates mit jetzt ernsterer Miene, "was sich mit Sinn für Gemeinschaft alles erreichen lässt." Den Gemeinschaftssinn kennt er aus seiner Zeit als Pfarrer in Wickenrodt, bevor er nach Wolfersweiler im Saarland zog. Eine Erinnerung, die ihn immer wieder in den Ort zurückzieht, diesmal auch als Festredner: "Ich habe 20 Jahre hier gelebt. So etwas prägt ungemein."

Ein weiterer Bericht über das SWR-Kinderfest mit Bata Ilic und Mary Roos folgt in der Dienstagausgabe

Y Viele Fotos vom Kinderfest gibt es online unter www.rhein-zeitung.de/nahe