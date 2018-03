VG Birkenfeld: Statt Naheland-Touristik nun im Heilbäderverband

Die Verbandsgemeinde Birkenfeld wird dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz (THV) beitreten. Damit bleibt die Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Kriterien des deutschen Tourismusverbandes (DTV) weiter möglich, erläuterte Bürgermeister Bernhard Alscher dem VG-Rat.

Von unserem Redakteur Sascha Saueressig

Dies erschien einigen Ratsmitgliedern nach dem Austritt aus der Naheland-Touristik zum Jahreswechsel wie ein Salto rückwärts, doch um die touristische Arbeit und Angebote nachzuweisen, sei die Klassifizierung nach den Regeln des DTV unerlässlich für Qualitätssicherung und -steigerung, sagte Alscher. "Ich habe weiterhin ein großes Problem mit den touristischen Strukturen im Land. Sie sind zu verworren, und Leistungen sind nicht klar definiert", erklärte er. Diese Ansicht habe sich bei ihm immer deutlicher verfestigt, nachdem er auch im Städte- und Gemeindebund zum stellvertretenden Vorsitzenden des Tourismusausschusses gewählt worden sei.

Nationalpark gemeinsam bewerben

Alschers Ziel ist es, eine Regionalentwicklung "aus einem Guss" zu schaffen und touristische Projekte von unten voranzutreiben. Gerade mit dem Blick auf den Nationalpark gelte es, gemeinsam Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus müsse ein touristisches Servicecenter die Nationalparkregion vermarkten. "Ich habe mit den Vertretern der Landesregierung gesprochen, dass es unabdingbar ist, ein Servicecenter für den Nationalpark zu entwickeln", erklärte Alscher.

Und um den Gästen nachvollziehbare Informationen über Qualität und Ausstattung der Unterkunft zu geben, sei die Bewertung nach den Kriterien des DTV unerlässlich. Auch steht die Tourist-Information der VG zu einer Rezertifizierung mit dem sogenannten i-Siegel an. Da diese Leistungen des DTV zuvor über die Mitgliedschaft in der Naheland-Touristik abgedeckt waren, habe man auf der Suche nach einer Alternative einen direkten Beitritt zum DTV für etwas mehr als 1000 Euro sowie die Mitgliedschaft im THV für 925 Euro im Jahr abgewogen. Da es neben den Leistungen des DTV bei einer Mitgliedschaft im Heilbäderverband weitere Vorteile gebe, wie touristische Weiterbildungsmaßnahmen, erschien der Verwaltung dieses Angebot sinnvoll. "Wir wollen auch ein deutliches Signal setzen, dass wir bereit sind, mit den touristischen Strukturen im Land zusammenzuarbeiten", betonte Alscher – auch wenn er grundsätzlich sehr großen Reformbedarf sieht.

LUB kritisiert Abkehr von Naheland

Während CDU-Sprecher Immanuel Hoffmann den Vorschlag Alschers unterstützte und von einem punktuellen Beitritt, "um eine Lücke zu schließen", sprach, kritisierten die Vertreter der LUB das Vorgehen des Bürgermeisters. "Zuerst treten wir aus der Naheland-Touristik aus, nur um jetzt in eine andere Organisation einzutreten. Mir stellt sich die Frage: Warum?", fragte LUB-Sprecher Wolfgang Müller. Auch fehlt es Müller an einer klaren Aussage, wie eine künftige Vermarktung der Region laufen solle. LUB-Mitglied Annette von Pock sprach davon, dass es bei der Naheland-Touristik inzwischen viel Bewegung gebe, und empfahl den Wiedereintritt. Alscher hingegen lehnte dies ab: "Bei der Naheland haben wir keine Einflussmöglichkeiten." Man könne und dürfe auch nicht immer auf die Letzten warten, um etwas umzusetzen. So sei die VG daran beteiligt, einen gemeinsamen Werbeauftritt für die Region zu entwerfen. Als positives Signal führte er die Ende April geplante gemeinsame Wanderwoche mit den Verbandsgemeinden Thalfang, Herrstein und Morbach an. Bei zwei Enthaltungen und einer Neinstimme aus Reihen der LUB stimmte der VG-Rat für den Beitritt in den Tourismus- und Heilstättenverband.