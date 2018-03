Verschneites Winterwunderland am Vorkastell hat leider nicht mehr lange Bestand

Aus unserem Archiv

Buhlenberg

Schade, dass in diesem Winter nichts so beständig ist wie die Unbeständigkeit und in dieser Woche wieder massives Tauwetter vorhergesagt wird. Denn somit wird eine so schöne Aufnahme, wie sie am Sonntag Sebastian Caspary auf seiner Wanderung zum Vorkastell in der Nähe von Buhlenberg bei Schnee und Sonnenschein gelungen ist, so bald nicht mehr möglich sein.