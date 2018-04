Wer vorhat, im Bereich auf der Hohl in Oberstein eine Straftat zu begehen, sollte sich das dreimal überlegen: Dort haben Firmeninhaber und auch Privatleute in jüngerer Vergangenheit einige Videokameras installiert, die durchaus aufschlussreiche Bilder liefern können. So aktuell in einem Fall, der vor dem Schöffengericht um Richter Johannes Pfeifer verhandelt wird. Eine versuchte Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung wird einem mehrfach vorbestraften 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorgeworfen.

Der junge Mann ist in Heimen aufgewachsen, hat weder einen Schulabschluss noch eine abgeschlossene Ausbildung. Sein Status bei WhatsApp: „Scheißleben.“ Offensichtlich ist sein Alkoholproblem: In früheren Zeiten habe er schon ...

Lesezeit für diesen Artikel (579 Wörter): 2 Minuten, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.