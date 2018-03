Verbrannte Brötchen lösen Feuerwehreinsatz aus

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Glimpflich endete diese Geschichte für einen nachlässigen Zeitgenossen und seinen vierbeinigen Freund: In der Nacht zum Sonntag um 0.13 Uhr hörte ein Anwohner einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung in der Nahestraße und alarmierte die Feuerwehr.