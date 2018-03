Veranstaltungen in VG Baumholder: Turbulentes Jahr steht bevor

Auch 2018 gilt in der Verbandsgemeinde Baumholer wieder: Wer sich am Wochenende langweilt, ist selbst schuld. Zu den Veranstaltungshöhepunkten in diesem Jahr gehören nach wie vor das Baumholderer Altstadtfest (17. bis 19. August), die am selben Wochenende stattfindende ADAC-Rallye, der Triathlon am 9. und 10. Juni sowie der beliebte Bauern- und Kunsthandwerkermarkt in Berglangenbach am Sonntag, 9. September. Auch die Eröffnung des Goldenen Engels im Mai dürfte zahlreiche Besucher anlocken. Doch das ist noch längst nicht alles.

Beim Bauern- und Kunsthandwerkermarkt können sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder mit herbstlichen Lebensmitteln eindecken.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Sehr populär sind die Wanderungen, die die Verbandsgemeinde anbietet. In den vergangenen Jahren sei Wandern als Freizeitbeschäftigung immer beliebter geworden, sagt Jessica Jung von der Tourist-Information der VG Baumholder. „Früher sind vor allem Leute ab 60 Jahren gewandert, heute trifft man auf den Wanderwegen viele junge Menschen. Unsere Traumschleifen sind sehr gut besucht.“ Vor einigen Jahren fingen die Touristiker an, Themenwanderungen anzubieten, von denen auch 2018 wieder einige im Angebot sind. Beispielsweise die Frühjahrswanderung mit Ernst Schmitz, die im Rahmen der Bettsäächerwochen am 15. April stattfindet, oder die Frühstückswanderungen in Berschweiler (6. Mai) und Baumholder (8. Juli), für die es jeweils 35 Plätze gibt. Gut angenommen wird auch der Baumholderer Kräutermarkt, der dieses Jahr am Samstag, 12. Mai, stattfindet. Die Marktbeschicker bieten Kräuter in allen Varianten an. Erstmals seit fünf Jahren findet am Samstag, 9. Juni, am Baumholderer Standort wieder der Tag der Bundeswehr statt. Ganz neu ist eine kulinarische Nachtwächterführung durch Baumholder am Freitag, 18. Mai. Zur Tour gehört ein Drei-Gänge-Menü, jeder Gang wird in einem anderen Lokal eingenommen.

Wem das alles noch viel zu lange hin ist, sei getröstet, denn natürlich wird auch den Narren wieder Allerhand geboten. So findet am Samstag, 10. Februar, die erste Prunksitzung der Baumholder Karnevalsgesellschaft statt, am Sonntag, 11. Februar, dann die zweite. Der Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 14. Januar, im Hotel Westrich in Baumholder. Neben altbekannten Büttenrednern wie Yannick Simon, Jürgen Geibel und Bernd Mai sowie die „Lokalkanone“ Dieter Heinz dürfen sich die Fastnachtsfreunde auch auf ein neues närrisches Duo freuen. Die Namen der beiden Karnevalisten bleiben jedoch vorerst noch geheim. Am Montag, 12. Februar, versammeln sich die Narren zum Rosenmontagsumzug in Baumholder und feiern danach in der Brühlhalle eine große Fastnachtsparty.

Spätsommer und Herbst stehen dann vielerorts wieder im Zeichen der Kirmes. Am Sonntag, 14. Oktober, feiern die Heidegemeinden gemeinsam das Erntedankfest. Wer sich einen Überblick über die diesjährigen Veranstaltungen verschaffen möchte, guckt im Internet unter www.vgv-baumholder.de. Jessica Jung betont, dass noch unklar ist, wie viele Termine noch dazukommen, weil die Gemeinden und Vereine ihre Termine mittlerweile selbst eintragen und in ihrer Planung unterschiedlich weit fortgeschritten sind.

Von unserer Redakteurin Silke Bauer