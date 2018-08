Vera Müller zum Konflikt innerhalb des DRK

Grabenkämpfe müssen schnell ein Ende haben

Die Philosophie des Deutschen Roten Kreuzes, Menschen in Not zu helfen – ohne auf Hautfarbe, Religion oder Nationalität zu achten – ist wichtiger und zeitgemäßer denn je. Da verwundert es doch erheblich, dass es Grabenkämpfe zwischen Nachbargemeinden gibt. Niveaulos, beschämend, peinlich, lachhaft, zickig: So sei die Jahreshauptversammlung in Breitenthal verlaufen, betonen viele, die live dabei waren. Einige verließen wütend oder völlig entnervt den Saal. Keine Spur von Gesprächskultur und konstruktivem Miteinander. Das muss sich schleunigst ändern: Der DRK-Ortsverein Herrstein muss seine Hausaufgaben machen, mehr Transparenz herstellen und darf die First-Responder Kirschweiler nicht mehr als ungeliebtes Anhängsel betrachten. Im Gegenzug sollten sich auch Sascha Nebert und sein engagiertes Team mehr einbringen und den Horizont über Kirschweiler hinaus erweitern, wenn es möglich und stimmig ist. Kirchturmdenken ist nicht zielführend. Fest steht: Auf den neuen Vorstand kommt viel Arbeit und auch Aufarbeitung zu, bevor das passiert, was nicht passieren sollte, einige Ortsvereins-Mitglieder aber bereits angekündigt haben: nämlich das Herrsteiner DRK zu verlassen und sich anderswo anzuschließen.

E-Mail: vera.mueller@ rhein-zeitung.net