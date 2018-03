Veitsrodt: Markthalle soll im Mai stehen

Neun interessierte Bürger verfolgten die Sitzung des Ortsgemeinderates Veitsrodt im Gasthaus Hartmann-Dreher. Ortschef Bernd Hartmann informierte über den Sachstand mit Blick auf die geplante Markthalle. Derzeit werden die Fundament- und Montagepläne erstellt. Die erforderlichen Erdarbeiten werden ausgeschrieben. Die Bauarbeiten sollen im März beginnen und im Mai abgeschlossen sein. Im Rahmen der Projektvorbereitung wurde dazu durch eine Vorabentscheidung des Ortsbürgermeisters zum Bau eines separaten Stuhllagers auf dem Marktgelände bestätigt. Dieser Zweckbau soll zu einem Bruttoangebotspreis von 28.640 Euro erstellt werden. Der Beschluss erging einstimmig.

Der Umbau von Räumen im Feuerwehrhaus zum zukünftigen Jugendraum stellt sich schwieriger dar als vorab vom Rat angenommen. Neue Rechts- und Bauverordnungen setzen hierbei hohe Hürden, sodass der Rat nunmehr nach Alternativen sucht. Die Diskussion ist noch im Gange – ein Ergebnis soll jedoch zeitnah gefunden werden.

Über den Holzeinschlag im Gebiet „Auf der Strudt“ wurde informiert. Hier hat das nasse Winterwetter den Forstarbeiten zum Jahreswechsel Probleme bereitet. Mit besserem Wetter im Frühjahr werden die Arbeiten fortgeführt. Bis dahin werden alle Spaziergänger und Wanderer weiterhin gebeten, diesen Bereich des Steinernen Gästebuchs aus Sicherheitsgründen zu meiden. Im folgenden Tagesordnungspunkt wurde über den Sachstand der Vorbereitungen zum Nationalparkfest am 10. Juni in der Ortsgemeinde informiert. Das Fest bietet in diesem Jahr eine Plattform für die Regionalvermarktung und die E-Mobilität.

Zudem wurde vom Veitsrodter Ortsgemeinderat ein möglicher Landtausch im Zuge der Flurbereinigung besprochen. Dem vorliegenden Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Anfragen und nicht öffentliche Punkte folgten zum Schluss der Sitzung.