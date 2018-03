Unter Tage wirdes im Herbstmächtig gruselig

Die Planungen laufen bereits: Das traditionelle Kupferbergwerksfest mit dem beliebten Mittelaltermarkt findet am 6. und 7. Oktober statt. Samstags wird ab 22 Uhr eine große Feuershow präsentiert, und auch sonst werden die Besucher an den beiden Tagen im und am Bergwerk einige Überraschungen erleben, blickt Bergwerksleiter Nicolai Bollenbach in die Zukunft.

Das traditionelle Kupferbergwerksfest mit dem beliebten Mittelaltermarkt findet am 6. und 7. Oktober statt. Ebenfalls im Herbst wird es gruselige Führungen geben. Mehr will Bergwerkschef Nicolai Bollenbach noch nicht verraten.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Doch nicht nur gefeiert wird rund ums Bergwerk. Mit flotten Aktionen will Bollenbach weiterhin neue Zielgruppen motivieren, mal vorbeizuschauen.Erneut im Programm ist die Aktion "Popcorn im Maisfeld – Kino an außergewöhnlichen Orten": "Wie schon im vergangenen Jahr haben wir mit dem Landesamt für Medienpädagogik und Desiree Becker, Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Herrstein, ein wundervolles, nahezu märchenhaftes Programm auf die Beine gestellt. Welcher Film im Bergwerk gezeigt wird und welche Aktion danach geplant ist, wird jedoch noch nicht verraten. Der Termin ist sehr wahrscheinlich am 4. Oktober."

Ebenfalls im Oktober startet ein besonderes Projekt mit dem Bergwerksteam: "Wir bereiten gerade eine Führung der besonderen Art vor..." Ab Oktober wird es im Kupferbergwerk "Grusel-Mystery-Führungen" geben. Für Gäste ab 18 Jahren wird das mittelalterliche Bergwerk auf schaurig schöne Art und Weise lebendig. Die Gästeführer des Kupferbergwerks vermitteln die Geschichte des Bergwerks ein wenig anders: und vor allem so richtig schön gruselig: "Menschen mit schwachem Herzen sollten an diesen Abenden besser zu Hause bleiben. Mehr dazu folgt in Kürze", schmunzelt Bollenbach.

Auch im Sommer denkt der Fischbacher schon an den Winter und an Weihnachten: "In diesem Jahr wollen wir Firmen ein besonderes Programm für die Weihnachtsfeiern anbieten. Umrahmt mit leckerem Essen, bieten das Bergwerk und die Kupferstube ein einmaliges Erlebnis für die Weihnachtsfeier 2012 an." Auch hier sind die Details noch in der Planung.

Mit den Besucherzahlen ist Bollenbach zufrieden: "Die Aktion Kindererlebnis unter Tage kommt unwahrscheinlich gut an, und auch die Kindergeburtstage reißen nicht ab. Und die wöchentlichen Führungen nur in niederländischer Sprache werden immer mehr angenommen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass wir die Barrierefreiheit durchboxen."

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sollen sich künftig im Kupferbergwerk wohlfühlen und barrierefrei bewegen können. Hierzu hatte Bollenbach bereits im Sommer vergangenen Jahres ein Konzept erarbeitet, das auch auf kommunalpolitischer Ebene diskutiert und für gut befunden wurde (die NZ berichtete). Die Initiatoren hoffen, dadurch weitere Besuchergruppen zu gewinnen, zumal es bei den Bergwerken in Rheinland-Pfalz bislang kaum möglich ist, dass etwa Rollstuhlfahrer eine Besichtigung unternehmen können. Fischbachs Ortsbürgermeister Michael Hippeli berichtet über den aktuellen Sachstand: "Die ersten Pläne mussten unter finanziellen Aspekten überarbeitet werden. Das Ganze wäre zu teuer geworden. Wir sind jetzt bei einer Gesamtsumme von 269 000 Euro für das umfangreiche Projekt. Mittlerweile ist der Antrag auf Förderung gestellt. Wir warten auf eine Antwort. Die geplanten Maßnahmen im Erbstollen wurden nicht abgespeckt."