Noch in der Verlobungszeit gibt es zwischen den Fusionspartnern veritable Unstimmigkeiten, die am Donnerstagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Herrstein nicht zu überhören waren. Deutliche Kritik gab es dort an einem Beschluss des VG-Rates in Rhaunen zu der in Bruchweiler geplanten Wohn-Pflege-Gemeinschaft der Sozialstation Herrstein-Rhaunen gGmbH für ältere Menschen.

Dass die Rhaunener den von den beiden Geschäftsführern Ortwin Rech (Herrstein) und Hans-Dieter Weyand (Rhaunen) vorgelegten Beschlussvorschlag ohne Rücksprache kurzerhand abgeändert hatten, „ärgert mich enorm“, wetterte Reimund Steitz, Vorsitzender der ...

Lesezeit für diesen Artikel (466 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.