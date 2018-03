Aus unserem Archiv

Berschweiler

Berschweiler bei Baumholder. Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Rosenmontag. Laut Polizei fuhr er gegen 1.55 Uhr auf der L 348 von Freisen kommend in Richtung Berschweiler. In Höhe des Alten Zollhauses kam er auf schneebedingt rutschiger Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw.