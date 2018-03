TVO hat gleich mehrfach Grund zum Feiern

Es sind zwar alles keine „echten“ Jubiläen, aber gleich drei runde Jahreszahlen auf einmal sind dem Turnverein 1848 Oberstein dann doch Anlass genug, im Rahmen einer Sportgala etwas größer zu feiern. 170 Jahre alt wird in diesem Jahr der TVO, seit 120 Jahren wird dort Frauenturnen betrieben und vor 90 Jahren wurde die neu gebaute Turn- und Festhalle eingeweiht. Das alles wird am kommenden Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr im Stadttheater festlich begangen.

An die Geschichte des traditionsreichen Ober­steiner Vereins wird dabei vor allem eine Fotoausstellung erinnern, die um einige historische Sportrequisiten ergänzt wird. Vom breiten aktuellen Spektrum der Aktivitäten des TVO können sich die Besucher einen Eindruck verschaffen. So werden Mütter und Kinder singen und turnen, es werden Gerätturnen und Ropeskipping gezeigt, die Tanzgruppen Latin Kids, Giggles und Dance'n Fit werden ebenso auftreten wie steppende Turnerinnen oder die Trampolingruppe der KTV Nahetal oder die Highlander des VfR Baumholder. Nach der Gala findet ein kleiner Empfang im oberen Turnsaal statt, während sich die jüngsten Besucher an einem kleinen Turnparcour versuchen können.

Knapp 1100 Mitglieder hat der TVO heute, und so ist der älteste Sportverein der Stadt auch nach wie vor einer der mitgliederstärksten. Damit ist er recht nahe am Höchststand von rund 1300 Mitgliedern, der in den 1920er-Jahren erreicht wurde – nach der (Wieder-)Vereinigung mit dem Turn- und Fechtclub Oberstein, der sich wiederum 1892 vom TVO abgespalten hatte. In den 170 Jahren seines Bestehens haben sich nicht nur die betriebenen Sportarten weitgehend gewandelt, sondern ebenso das Verhältnis zwischen Verein und Mitgliedern.

„Die Identifikation mit dem Verein ist längst nicht mehr so groß wie früher“, erläutert der Geschäftsführer Bernd Pohl. „Viele sehen den Verein eher als Dienstleister in Sachen Gesundheit und Fitness. Manche kommen schon im Trainingsanzug in die Übungssunde und sind dann gleich danach auch wieder weg. Bei uns hat man sich früher nach geduscht und hat sich noch beim Bier zusammengesetzt.“

Pohl, der früher selbst aktiver Handballer und Mitglied der legendären TVO-Handballmannschaft war, die von 1972 bis 1975 immerhin in der zweithöchsten Spielklasse vertreten war, ist besonders stolz darauf, dass beim TVO noch in sechs Disziplinen von insgesamt rund 150 Vereinsmitgliedern Wettkampfsport betrieben wird. In klassischen Disziplinen wie Tischtennis, Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen und Basketball nimmt der TVO noch am Wettkampfbetrieb teil, im erst seit wenigen Jahrzehnten als Leistungssport betriebenem Ropeskipping gehört man sogar in Deutschland zu den Spitzenvereinen und hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Titel bei deutschen, Europa- und sogar Weltmeisterschaften erringen können. „Ich halte das nach wie vor für unheimlich wichtig für junge Leute“, unterstreicht Pohl. „Ich habe oft genug erleben können, welche positiven persönlichen Entwicklungen das bei ihnen ausgelöst hat.“

Aber eine entscheidende Rolle hat der Sport nicht nur immer wieder für das Individuum gespielt, sondern auch im gesellschaftlichen und politischen Rahmen. Das lässt sich auch an der Geschichte des TVO ablesen. Gegründet wurde er im Revolutionsjahr 1848, als die Vereine zu wichtigen Orten im Kampf für Demokratie und nationale Einheit im zersplitterten Deutschland wurden. TVO-Mitbegründer Thomas Diehl war politisch aktiv und wurde in der Frankfurter Paulskirche, wo die erste Nationalversammlung stattfand, mit einem Zündhütchen in der Tasche verhaftet. 1898 gehörte der TVO zu den ersten deutschen Vereinen, in denen Frauen Sport treiben durften. Das bürgerliche Selbstbewusstsein, das den TVO in seiner Geschichte ausgezeichnet hat, spiegelt sich auch in seinen ambitionierten Vereinsbauten wieder. 1861 wurde die erste Festhalle gebaut, die bald zu klein wurde. Bereits 1928 wurde dann der Nachfolgebau eingeweiht, die auch schon vor dem Umbau zum Stadttheater ein wichtiges kulturelles Zentrum der Stadt war.

