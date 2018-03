Tretrollerfahrer kämpfen um WM-Medaillen

Wendel. Zum ersten Mal veranstaltet die Stadt St. Wendel zusammen mit dem Radsportclub St. Wendel und dem Deutschen Tretroller Verband eine Tretroller-WM. Insgesamt 250 Fahrer aus 20 Ländern wetteifern ab heute um den Titel. Als die Königsdisziplin gelten die Marathonläufe.

Foto: Torben Maue

Von unserer Mitarbeiterin Sarah Joseph

St. Wendel – Zum ersten Mal veranstaltet die Stadt St. Wendel zusammen mit dem Radsportclub St. Wendel und dem Deutschen Tretroller Verband eine Tretroller-WM. Insgesamt 250 Fahrer aus 20 Ländern wetteifern um den Titel. Als die Königsdisziplin gelten die Marathonläufe.

Von Donnerstag bis Samstag, 4. August, treffen sich 250 Tretrollerfahrer aus 20 Ländern von vier Kontinenten und treten auf ihren fahrradähnlichen Tretrollern gegeneinander an, um einen Meistertitel in der jeweiligen Disziplin mit nach Hause zu nehmen. Getreu dem Motto "In St. Wendel tut sich was" hat es die Sportstadt mit ihrem Bürgermeister Klaus Bouillon (CDU) an der Spitze geschafft, eine weitere Sport-Weltmeisterschaft nach St. Wendel zu holen.

Um 18 Uhr erfolgt heute Abend die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Schlossplatz. Bei Regen wird die Feier in den Saalbau verlegt. Am Freitag geht das Sportereignis um elf Uhr weiter. Dann finden die Staffeln der Frauen, Männer, Junioren von 14 bis 18 Jahren und Kinder von vier bis 14 Jahren auf ihren jeweiligen Kurzstrecken auf dem Rundweg im Wendelinuspark statt. Außerdem gibt es mehrere Rennen auf der 13 Kilometer langen Mittelstrecke.

Am letzten Veranstaltungstag, Samstag, 4. August, starten die Marathonläufe, die Königsdisziplin des Footbikefahrens, wie sie neudeutsch genannt wird. Die Teilnehmer fahren in den jeweiligen Kategorien in der Werkstraße in Höhe der Lebenshilfe ab. Der Kurs führt auf die abseits des Stadtzentrums gelegene Citystrecke. Um 19 Uhr, nachdem die Weltmeister in allen Disziplinen bekannt sind, finden die Ehrungen auf dem Schlossplatz statt. Anschließend wird ab 21 Uhr im Saalbau die offizielle WM-Party unter dem Motto "Summer Beats" stattfinden. Alle Veranstaltungen, die anlässlich der Weltmeisterschaft stattfinden, sind kostenlos und öffentlich.

Seit 2003 werden Wettbewerbe in dieser besonderen, schon sehr alten Sportart in der Kreisstadt abgehalten. St. Wendel war damals eine von nur sechs Stationen des Tretroller-Eurocups in Europa. Ein weiteres Highlight folgte dann im Jahr 2007, als die nordsaarländische Stadt als Veranstaltungsort der Europameisterschaft im Footbikefahren ausgesucht wurde. Bei der Europameisterschaft waren bereits 100 Teilnehmer aus zehn verschiedenen Nationen am Start. "Bereits damals erkannten die Teilnehmer das besondere Potenzial der Sportstadt", sagt der Veranstalter Torben Maue.