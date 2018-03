Treffpunkt ist an der alten Linde

Aus unserem Archiv

Berschweiler

Traditionsreiches und Innovatives liegen in Berschweiler nah beieinander. Die Gemeinde ist die dritte Station der Sommerspaziergänge der Nahe-Zeitung. So ist Berschweiler Pilotgemeinde in Rheinland-Pfalz. Dort werden Dorferneuerung und Flurbereinigung zusammen betrachtet und realisiert. Am Mittwoch, 15. August, ab 17 Uhr bekommen Interessierte Informationen darüber aus erster Hand, aber auch über das Nahwärmekonzept, die Neubaugebiete und über die schönen Patrizierhäuser, die an die Zeit erinnern, als Berschweiler noch Amtsgemeinde war.