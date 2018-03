Traktorfan zeigt Heuwender mit Fußantrieb

Aus unserem Archiv

Niederhosenbach

Wenn am kommenden Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr wieder der Bauernmarkt in Niederhosenbach gefeiert wird, macht der Idar-Obersteiner Berthold Nees das Dutzend Teilnahmen voll – er ist mit seinen Schlepperfreunden von Anfang an dabei. Auch in diesem Jahr wird die lose organisierte Gruppe wieder rund 50 historische Traktoren, Autos und Motorräder präsentieren. Wie schon häufiger hat Nees wieder ein mit einem Augenzwinkern präsentiertes Schmankerl zu bieten.