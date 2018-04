Die Appelle und Bemühungen von verschiedenen Seiten um eine einheitliche Linie in der Tourismusdebatte im Kreis Bad Kreuznach prallen an Wolfgang Heinrich ab. Der Bürgermeister der Stadt Bad Kreuznach will unbeirrt an dem eingeschlagenen Kurs festhalten, den er jüngst gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer öffentlich gemacht hatte: Darin hatte die Stadtspitze von einem „Versagen der Naheland-Touristik“ gesprochen. „Sie bringt uns nichts. Deshalb orientierten wir uns jetzt neu in Richtung Rheinhessen und Mittelrhein“, bekräftigte Heinrich jetzt auf Anfrage unserer Zeitung.

Von Kurt Knaudt Die Versuche, unter anderem von Weinland Nahe und vom Regionalbündnis SooNahe, die Stadt auf ein gemeinsames Vorgehen einzuschwören und so das Auseinanderbrechen der Naheland-Touristik (NLT) zu verhindern, sind ...

Lesezeit für diesen Artikel (531 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.