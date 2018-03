Tourismus: Naheland lockt 1,2 Prozent mehr Gäste als 2013 an

In diesem Jahr wird es an der Nahe keinen Wandererlebnistag geben. Stattdessen setzt die Naheland-Touristik (NT) auf einen Wandersommer, bei dem es von April bis Oktober Angebote geben soll. Das kündigte Geschäftsführerin Ute Meinhard im Gespräch mit unserer Zeitung an. Dieser Ansatz müsse aber noch konzeptionell aufbereitet werden. Der "Nahe-Hit" für Radfahrer hingegen soll bleiben. Er findet am Sonntag, 21. Juni, statt.

Wandern im Hunsrück, wie hier am Aussichtspunkt Mörschieder Burr, ist sehr beliebt.

Foto: Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig

Von Kurt Knaudt

Die Tourismusbilanz für 2014 hat sich nach einen Minus von 0,4 Prozent bei den Gästezahlen und einem Rückgang von 4,5 Prozent bei den Übernachtungen von Januar bis Juli danach noch zum Besseren gewendet. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems hervor. Von Januar bis Oktober ließen es sich danach rund 385.800 Touristen im Naheland gut gehen. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 1,2 Prozent. Rund 1,39 Millionen Übernachtungen bedeuten hingegen ein Minus von 1,5 Prozent. Die kürzere Verweildauer ist allerdings ein landesweit zu spürender Trend.

Starker Zwischenspurt

"Insgesamt können wir mit diesem Ergebnis zufrieden sein", meint Ute Meinhard. Für sie ist es ermutigend, dass mehr Touristen als im Jahr zuvor kamen. Zumal es von 2012 auf 2013 ein empfindliches Minus von 4,5 Prozent bei den Gästezahlen gegeben hatte. Der jetzt zu verzeichnende Zugewinn " deckt sich auch mit unserer eigenen Einschätzung." Die zweite Jahreshälfte sei wegen der Trümpfe Wandern und Wein traditionell stark. Rund 145.000 Erholungsuchende machten allein von Juli bis Oktober an der Nahe Urlaub – ein bemerkenswerter Zwischenspurt.

Eine ähnliche Tendenz wie im Naheland gab's in Rheinhessen. Die Region, die schon 2013 um 2,9 Prozent zugelegt hatte, lockte im vorigen Jahr bis Oktober knapp 774.000 Gäste an – eine Zunahme um 1,5 Prozent. Auch dort sanken die Übernachtungen auf nunmehr knapp 1,3 Millionen, was einem Minus von 1,4 Prozent entspricht. Auffällig und bemerkenswert: Das Naheland hat deutlich weniger Gäste als Rheinhessen, kommt aber auf mehr Übernachtungen. Landesweit hatte es von Januar bis Oktober mit 8,1 Millionen Besuchern einen neuen Gästerekord gegeben. Das Ergebnis von 2011 mit der Bundesgartenschau in Koblenz wurde noch übertroffen. Dazu trug auch das Rheintal mit einer satten Steigerung von 3,5 Prozent auf gut 1 Million Gäste bei. Die Übernachtungen stiegen um 2,5 Prozent auf mehr als 2,2 Millionen. Positiv auch die Entwicklung in der Pfalz mit mehr als 1,6 Millionen Touristen (plus 2,1 Prozent) und mehr als 3,9 Millionen Übernachtungen (plus 0,8 Prozent).

Der Hunsrück ist das Schlusslicht

Schlusslicht unter den neun rheinland-pfälzischen Tourismusregionen ist der Hunsrück mit rund 247.000 Besuchern – was ein Minus von 8,1 Prozent bedeutet. Die Übernachtungen gingen um 4,4 Prozent auf rund 693.500 zurück. Nach Angaben der Statistiker ist der Einbruch vor allem auf einen starken Nachfragerückgang in der Region um den Flughafen Hahn zurückzuführen. Die Naheland-Touristik will in diesem Jahr – im Schulterschluss mit der Tourist-Information – die Zahl ihrer Messeauftritte ausweiten. In der Region selbst ist die Einweihung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald an Pfingsten ein besonderer Höhepunkt. "Das werden wir natürlich entsprechend begleiten und bewerben", sagt die Geschäftsführerin der NT. Diese hat in diesem Jahr ein Budget von rund 650.000 Euro – das sind circa 15 000 Euro mehr als 2014.