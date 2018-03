Tödlicher Unfall auf der L 160: Radfahrer ohne Licht unterwegs?

Aus unserem Archiv

Niederwörresbach

Der am Montag bei einem Unfall auf der L 160 zwischen Fischbach und Herrstein in Höhe des Abzweigs Niederwörresbach getötete Radfahrer hatte möglicherweise keine ausreichende Beleuchtungsanlage an seinem Fahrrad montiert. Das meldet der Landesdienst der Deutschen Presseagentur unter Berufung auf Polizeikreise.