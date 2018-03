Therapieangebot soll rasch erweitert werden

"Viele denken bestimmt, wir haben hier einen an der Waffel... Ich glaube nicht, dass bekannt ist, was wir hier machen." Karina (14) spricht aus, was die meisten ihrer Kollegen, die zurzeit eine Therapie in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) des Klinikums Idar-Oberstein absolvieren, vermuten.

In der Erlebnistherapie geht es nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe. Die KJPP Idar-Oberstein ermöglichte zusammen mit der Tauchschule „Yeti-Divers“ aus Wittlich einen Tauchausflug.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Einen "an der Waffel"? Ganz sicher nicht! Die Nahe-Zeitung und die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) des Klinikums Idar-Oberstein setzen auf Teamwork. Gemeinsam sollen Vorurteile abgebaut werden. Es geht darum zu zeigen, wie wichtig und wertvoll die Arbeit der KJPP ist. Und es geht um mehr Transparenz: Was passiert dort "oben"? Zwei lebendige Zeitungsseiten für die heutige NZ-Print-Ausgabe entstanden im Rahmen des Projekts der NZ mit den Jugendlichen und dem Team der KJPP. Alle Beteiligten waren mit hoher Motivation und Kreativität bei der Sache.

Anfang Februar 2011 eröffnete die KJPP: Seitdem wurden 74 Jugendliche therapeutisch betreut. Durch die stationäre Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde das Angebot der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in der Region neben der bereits bestehenden Tagesklinik und Institutsambulanz bereichert. Aber auch von Jugendlichen aus den Bundesländern Saarland, Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg wurde das Behandlungsangebot der KJPP bislang in Anspruch genommen, berichtet Andrea Dixius, Leitende Psychologin der Klinik.

Sie erläutert, warum das Projekt mit der NZ so gut ankommt: "Das Team der KJPP und die jugendlichen Patienten lernen auf der einen Seite Journalismus vor Ort kennen und können auf der anderen Seite Kinder und Jugendpsychiatrie öffentlich darstellen. Anteilnahme am öffentlichen Leben ist somit für die Jugendlichen erfahrbar und gliedert sich perfekt und unmittelbar in das Erlernen sozialer Kompetenzen ein. Auf diese Art und Weise erleben die Jugendlichen, dass sie auch in der Lage sind, aktiv und wirkungsvoll an der Gesellschaft teilzunehmen. Dies stärkt die Ressourcen der Jugendlichen. Selbstwert und Selbstwirksamkeit beeinflussen bei allen Menschen die Entwicklung positiv."

Aber auch die NZ-Leser können von den transparenten Berichten und Erfahrungen der Jugendlichen profitieren, das Bild über Kinder- und Jugendpsychiatrie werde so klarer und fassbarer. Die Schwelle, Hilfe der KJPP in Anspruch zu nehmen, werde zudem kleiner: "Es ist wichtig, Behandlungskonzepte zugänglich zu machen, dies liegt auch dem Team sehr am Herzen."

Das stationäre Therapieangebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und legt den Schwerpunkt auf die Behandlung von Essstörungen und Emotionsregulationsstörungen und selbstschädigendem Verhalten. "Jugendliche erhalten mit einem speziellen, fachlich fundierten Therapieprogramm Unterstützung im Umgang mit belastenden Gefühlen und problematischen Verhaltensweisen. Sie lernen Fertigkeiten kennen, um neue Wege in ihrem Leben gehen zu können. Die Ursachen für die emotionalen Belastungen der Jugendlichen sind oft sehr vielfältig und haben meistens über viele Jahre ihre Wirkung hinterlassen. Dies führt häufig zu einer langen Leidensphase, die die Entwicklung deutlich beeinflusst. In der Schule, in der Ausbildung, im Kontakt mit den Freunden und letztlich in der Familie entstehen Probleme, die bereits früh zu ernsthaften Krisen führen", erläutert Professorin Dr. Eva Möhler, Leiterin der KJPP. In der "Spezialambulanz" der stationären KJPP wird der erste Kontakt für die Jugendlichen und ihre Bezugspersonen angeboten. Hier erhalten die Jugendlichen neben Diagnostik umfassende Informationen zu ihrer Erkrankung und zu den Therapieangeboten. Das Angebot der Spezialambulanz nahmen bislang bereits mehr als 115 Jugendliche in Anspruch.

Das Klinikum Idar-Oberstein unterstützt die KJPP im Ausbau des Angebotes und der Behandlungsplätze. Andrea Dixius informiert:: "Für die weiteren zehn Plätze fehlen im Moment noch die räumlichen Möglichkeiten im Klinikum, aber es gibt bereits konkrete Lösungsvorschläge. Das Team der KJPP hofft, in naher Zukunft die stationäre Versorgung um einen weiteren Behandlungsschwerpunkt ausbauen zu können: Psychotraumatherapie für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Aber auch die stationäre Versorgung aller Kinder- und jugendpsychiatrischen Krankheitsbilder soll in Zukunft so gewährleistet werden."