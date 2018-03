Theater in Heimbach: Wenn das Klassentreffen eskaliert

Die Theatergruppe der Heimbacher Kulturgesellschaft präsentierte mit ihrer Aufführung des Lustspiels „Das verflixte Klassentreffen“ ein Stück, das wie geschaffen schien für die Darsteller und das Publikum von Anfang an in Bann zog.

Foto: HKG

Zum Inhalt: Nach einer durchzechten Nacht bringt Franz-Josef Holzmeier (Paul Wenz) seine Ehefrau Amanda (Andrea Hahn) ungewollt auf die Idee, zusammen mit ihrer Freundin Franziska Gierig (Christine Wagner) ein Klassentreffen zu veranstalten, nur weil die im Nachbarort Reichenbach auch eins hatten. Weil aber auch die vor mehr als 23 Jahren plötzlich verschwundene Elisabeth (Sandra Ley) eingeladen werden soll, versucht Franz-Josef, das Treffen zu verhindern, glaubt er doch, der Vater des unehelichen Kindes von Elisabeth zu sein. Zumindest hat ihm dies sein Freund und Nachbar August Gierig (Heiko Winter) erzählt, der seit mehr als 20 Jahren für ihn die Alimente an die Mutter weiterleitet. Den beiden Männern gelingt es nicht, ihre Frauen von dem Vorhaben abzubringen. Allerdings können sie die Einladung an Elisabeth verschwinden lassen.

Um sich beim Klassentreffen nicht schämen zu müssen, bringen Amanda und Franziska ihre Männer mit Diät und Training wieder auf Vordermann. Als die von Amanda heiß begehrte Zusage ihres Jugendschwarms Johannes Martin (Ralf Feis) aus Amerika eintrifft, gießt Franz-Josef versehentlich Kaffee über den Brief. Zusammen mit seinem Sohn Markus (Günter Schramm) und dem Opa (Norbert Engel) versuchen Franz-Josef und August, den Text zu lesen und kommen zu dem Ergebnis, dass die Frau von Johannes eine Stripperin sein muss. Jetzt sind die Männer natürlich Feuer und Flamme für das Klassentreffen.

Als dann Johannes mit seiner Frau ankommt, trifft die beiden Freunde allerdings der Schlag, denn diese entpuppt sich als Elisabeth. Um doch nicht zum Klassentreffen gehen zu müssen, simulieren die beiden Männer eine Krankheit samt Bettlägerigkeit. Kaum wähnen sie sich aber allein, treffen sie sich mit ihrem Freund Ferdinand Specht (Dirk Köbrich) und erzählen diesem, dass sie sich nur krank stellen, bis das Klassentreffen vorbei ist und Johannes und Elisabeth wieder in Amerika sind. Ferdinand muss aber versprechen, seiner Frau Paula (Susanne Heinen), der Dorfklatschtante, nichts zu erzählen. Blöd nur, dass die Ehefrauen heimlich zuhören. Nachdem Elisabeth von Amanda zur Rede gestellt wird, gibt diese den wahren Vater ihrer Tochter Kathy (Sabrina Grammes) bekannt. Weil sie Franz-Josef eins auswischen will, überredet Amanda Markus und Kathy dazu, diesem zu sagen, dass sie heiraten. Um zu verhindern, dass sein Sohn seine uneheliche Tochter heiratet, beichtet er schließlich seiner Frau die Wahrheit, muss jedoch erkennen, dass am Ende er der Betrogene ist.

Theatergruppenleiterin Katrin Wagner hat mit „Das verflixte Klassentreffen“ ein Stück ausgewählt, das von Anfang bis Ende für Lacher sorgte. Den Darstellern waren die Rollen auf den Leib geschrieben. Das von Detlef Hahn und seinen Helfern gestaltete Bühnenbild gab dem Ganzen den passenden Rahmen. Im Hintergrund agierten noch Joachim Mittelstädt (Technik) und Michelle Wahl (Souffleuse).

Wer wissen will, wer denn nun der richtige Vater von Kathy ist, hat am Samstag, 6. Januar, ab 19.30 Uhr Gelegenheit, die zweite Vorstellung in der Heimbacher Besenbinderhalle zu besuchen. Karten zum Preis von 6 Euro gibt es noch im Vorverkauf in Tanjas Kaffee-Ecke und im Salon Jenny.