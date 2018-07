Wer schaut denn da mit halb geöffnetem Mund und geheimnisvoll verführerischem Blick vom Cover der aktuellen „Playboy“-Ausgabe? Die junge Frau mit den wilden Locken kennen wir doch … Taynara da Silva Wolf, deren Oma Gisela Wolf in Rhaunen lebt, bei ihrer Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ vor zwei Jahren einen tollen fünften Platz belegte und im November 2016 bei „Deutschland tanzt“ reichlich neue Fans gewann, zeigt sich in dem Männermagazin so ganz und gar nicht süß und niedlich. Die Stadtlohnerin, die in Köln lebt und Rhaunener Wurzeln hat, beeindruckt auf den Fotos mit Ausstrahlung – und viel nackter Haut.

Die 21-Jährige, die an einer Karriere als Schauspielerin arbeitet und bereits einige kleinere Rollen übernommen hat, berichtet: „Bereits vor einem Jahr hatte ich das Angebot vom ,Playboy‘: Ich musste gar ...

Lesezeit für diesen Artikel (386 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

