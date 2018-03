Tanke in Neubrücke eröffnet: An den Zapfsäulen des "Petroltowns" fließt ab sofort der Sprit

Die neue Esso-Tankstelle gegenüber vom Movietown in Neubrücke ist eröffnet. Seit Mittwoch fließt dort bei Öffnungszeiten rund um die Uhr Sprit oder Diesel aus den Zapfsäulen.

Foto: Cronenbrock

Zum „Petroltown“, so der Name der Station, deren Inhaber Mathias Wild (Mitte) gleichzeitig auch Besitzer des benachbarten Kinos ist, gehören auch ein Shop sowie eine Waschanlage. Insgesamt 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sowie Aushilfen werden laut Wild künftig an der Tankstelle im Einsatz sein. Zum Personal zählen Stephen Wild-Lachenmann (rechts) und Stationsleiter Holger Rothgerber. Der Bau der Tankstelle direkt an der B 41 startete im September 2017. Die Investitionskosten belaufen sich auf circa 2,5 Millionen Euro. In der Verbandsgemeinde gibt es noch eine Tankstelle an der B 41 im Steinautal, vier in der Stadt Birkenfeld und eine in Wilzenberg-Hußweiler. cro Foto: Franz Cronenbrock