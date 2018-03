Nomen est omen: Das Freiburger Büro Faktorgruen hat mit seiner Ideenskizze, bei der Baumanpflanzungen und ein Wassererlebnisweg am angrenzenden Stillbach prägende Elemente sind, den mit 18.000 Euro dotierten ersten Platz beim offenen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Talweiherplatzes in Birkenfeld gewonnen. Das junge Team aus dem Breisgau wird damit von der Stadt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Aufrag erhalten, die 16.500 Quadratmeter große Fläche mit ihrem bisher sehr trostlos wirkenden Charakter in ein ansprechendes Entree der Nationalparkstadt umzuwandeln.

„Die an alle Bewerber gestellten Vorgaben waren bei dieser Arbeit am besten erfüllt. Deshalb gab es auch einen gewissen Abstand, und die Jury hat keinen zweiten, dafür aber den dritten ...

Lesezeit für diesen Artikel (954 Wörter): 4 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.