Symphonisches Blasorchester glänzt im Stadttheater: Mit Tradition und Avantgarde ins neue Jahr

„Seit 2001 entführt Sie Jochen Lorenz in die Zauberwelt der symphonischen Blasmusik“, heißt es im Programmheft zur Neujahrsgala 2018 und tatsächlich gelang es dem 1973 geborenen, studierten Musiker und Fachjuror für Blasmusik, dem Trompeter der Gruppe Brass 4.1 und Leiter der Musikschule Kirn in diesem Jahr ein Programm der Extraklasse anzubieten. Vorbei zu sein scheinen die Zeiten, als jahrzehntelang Arrangements von Filmmusiken mit langatmigen Erklärungen die Konzerte dominieren. Inzwischen wirkt in der Welt der sinfonischen Blasmusik eine Komponistenelite, die die attraktive Klangwelt des Symphonischen Blasorchesters in all seiner Vielfalt herauszustellen vermag.

Eine durchweg überzeugende Leistung bot das SBO Obere Nahe bei seinem traditionellem Neujahrskonzert im nicht ganz ausverkauften Stadttheater. Das anspruchsvolle Programm schlug einen weiten Bogen von der Renaissance bis zur Moderne.

Foto: Hosser

Ein solcher Klangkörper ist auch das SBO, das größte Orchester an der Obere Nahe und eines der Besten in Rheinland Pfalz. Britische Komponisten bestimmten den ersten Programmteil, der mit der turbulenten Festmusik von Philip Sparke (1951), dem erfolgreichsten Komponisten der vergangenen 20 Jahre, begann und das SBO gleich in voller Präsenz zeigte. Dass Großbritannien eine ruhmreiche Musik zur Zeit von Elizabeth I. und William Shakespeares hatte, daran wurde mit einer sechssätzigen Suite von William Byrd (1543–1623), des bedeutendsten Komponisten dieser Zeit, erinnert.

Die im Original für das Saiteninstrument Virginal geschriebene abwechslungsreiche Folge mit poetischen Überschriften erklang zum ersten Mal verfremdet von einem der ältesten Blasmusikkomponisten Gordon Jacob (1895–1984), aber nur wenig erinnerte mehr an das transparente von linearen polyfonen Strukturen geprägte Vorbild. Es gab aber wohl den Orchestermusikern Gelegenheit, ihr Figurenspiel zu überprüfen und forderte höchste Konzentration. Wie anders und befreiend das dreisätzige Werk des Briten Edward Gregson (1945), unbestritten ein Höhepunkt dieses Konzertes-

Liebeslied und Schlachtgesang

Auch die dahinter stehende Programmidee stammt aus der sagenumwobenen englischen Geschichte, denn es geht um „Henry the Fifth, too famous to live long“ wie es zum ersten Satz heißt, der mit einem auch vom Orchester gesungenen Requiem beginnt, im Mittelsatz ein gefälliges Liebeslied mit Englischhorn, Harfe und anderen Kostbarkeiten intoniert, um dann in einem fulminanten Schlachtgetöse zu enden, realisiert mit der Vielfalt der Fellinstrumente, Gongs und Röhrenglocken.

Große Überraschung und Neuauflage waren zwei getrennt auf den hohen Emporen platzierte Trompetensolisten, die mit ihren Signalen bewundernswert präzise die 20 Minuten dauernde Erstaufführung begleiteten. Es macht Lust, das Werk noch einmal zu hören, was am kommenden Wochenende ja geschehen kann.

Im zweiten Teil beherrschten amerikanische Arrangeure und Komponisten die Szene. Als „schwungvoller Opener“ von Richard L. Saucere (1957) „Along English Countryside“, dem das lyrische Variationswerk „No Shadow of Turning“ des amerikanischen Musikprofessors David R. Gillingham (1947) über den Choral „Great is Thy Faithfullness“ folgte. Dass das SBO auch wunderbar klassische Choralmusik spielen, bewiesen die Register der Hörner, Posaunen und Tuben in überzeugender Weise, akzentuiert von den verschiedenen Glockenspielen, mit denen das SBO besonders reichhaltig ausgestattet ist und welche auch von Spezialisten hervorragend bedient werden. Zusätzliche Instrumente wie Violoncello, Kontrabass und Harfe bereichern den Klang ebenso wie die mit guten Solisten besetzten Holzbläser.

Avantgarde mit hohem Anspruch

Als ein Saxofonist aus dem Orchester ans Mikrofon trat, um für alle diejenigen, die die Konzerteinführung nicht hatten hören können, einen Vorgeschmack zu „Bells for Stokowski“, dem extravagantesten Werk des Konzerts, zu geben, da brach er schließlich mit der Bemerkung ab, das Publikum solle wieder vergessen, was er gerade gesagt hatte. Er hatte recht, denn dieses Werk des avantgardistischen „Doctor of musical art“ Michael Daugherty (1954) hätte auch bei den „Donaueschinger Musiktagen für Neue Musik“ bestehen können.

Wie konnte es Dirigent Lorenz gelingen, dieses sehr anspruchsvolle, die kompliziertesten Spieltechniken erfordernde Werk mit diesem Orchester zur Erstaufführung zu bringen? Chapeau! Dem legendären, 1977 95-jährig verstorbenen Dirigenten Leopold Stokowski gewidmet, entwickelt der Komponist ein Klanggemälde, das die Charakteristika des berühmten Orchesterleiters Stokowski nachvollzieht. In extremen Bearbeitungen und in völlig neuer Veränderung der Register entstehen stereofone und seltene Mixturen. Eng geführte kanonartige Themen durchlaufen die einzelnen Reihen, des in diesem Konzert ellipsenartig sitzenden SBO. Die Harfe erinnert an Bachs Präludium, Glockenklänge wandern durch dunkle und grell erleuchtete Klangpassagen der Blechbläser und über allem ein niemals die Kontrolle über die vibrierende Klangmasse verlierender Jochen Lorenz. Eine Meisterleistung des Chefs und seines ihm hoch motiviert folgenden SBO! Eine Lanze für wirklich neue Blasmusik – und das in Idar-Oberstein ohne murrendes Publikum. Leonard Bernsteins dreisätzige Suite aus seinem Musical „Candide“ aus dem Jahr 1956 wirkte da wie aus einer fernen, lieb gewordenen Musikwelt und entspannte dabei auch wieder das Publikum nach der gewaltigen Höranstrengung. Wie stets seit 28 Jahren gab es dann nach dem Dank an die Sponsoren Ralph Effgen, Martin Jost, die KSK und VB, sowie den Förderverein die beliebten Zugaben: einem virtuos, angenehm leichtfüßig gespielten Marsch, folgte unverzüglich der Trommelauftakt zum Radetzky-Marsch, zu dem nach Dirigat – wie bei den Wienern – mitgeklatscht werden durfte, bis die Konfetti-Rakete endgültig das Finale setzte.

Das zweite Neujahrskonzert findet am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr mit Konzerteinführung um 17.30 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein statt, das dritte am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Birkenfeld. (Karten: Telefon 06784/904.812 oder info@sbo-oberenahe.de)

Von unserer Mitarbeiterin Elisabeth Jost