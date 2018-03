Süßwasserpiraten eroberten ihr Publikum

Knallheiß war es, und auch die Stimmung auf und vor der Bühne kochte beim Altburgfestival. Eröffnet wurde das 24. Event dieser Art von Garden of Delight, einer der erfolgreichsten Celtic-Rock-Bands Deutschlands. Allerdings standen die Folkrocker, die aus ihrer Sympathie für die Untaten der Piraten keinen Hehl machen, nur in der vierköpfigen Minimalbesetzung auf der Bühne. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch, schließlich waren etliche Fans gerade wegen G.O.D. nach Bundenbach gekommen.

Auch das Rahmenprogramm des Festivals stieß auf großes Interesse: So wurde keltisches Handwerk präsentiert.

Foto: Hermann Mosel

Im Mittelpunkt der Musik stand der Liedzyklus rund um den schottisch-amerikanischen Piraten William Kidd sowie die Blackbeard- und Go-Sailing-Alben. Bereits vor zwei Jahren war G.O.D. einer der Topacts des Festivals. Stimmungsmacher auf und vor der Bühne war auch in diesem Jahr mal wieder Dominik Roesch, den seine Fans gerne Teufelsgeiger nennen. Bereits vor der ersten Pause warnte Gitarrist und Sänger Michael Jung die zahlreichen Kinder vor der Bühne: "Haltet Euch von der Bühne fern, gleich springt der Geiger herunter, und der stinkt." Es war wohl eine maßlose Übertreibung, die genau das Gegenteil bewirkte. Wer wusste, was nun passiert, kam näher heran, um mittendrin zu sein, als Roesch die Menge zum Toben brachte. Er sprang, fegte über die Wiese, eilte wieder zur Bühne, spielte hier rücklings, rannte wieder durch die Reihen, wälzte sich im Gras. Und bei all dem war seine Geige zu hören, ob live oder nicht, sei mal dahingestellt.

Auch bei "Outside the Law" gab ein komplettes Schlagzeug den Rhythmus vor, obwohl nur eine kleine elektrische Kick Drum bedient wurde. So gab es bereits am Freitag einen Auftakt, der so richtig Lust auf den zweiten Festivaltag machte. Mit deutlichen leiseren Tönen begann dann der Samstag. An Erminig, eine Band, die sich der bretonischen Musik verschrieben hat, trat in der fünfköpfigen Komplettbesetzung auf. Bereits seit 1975 hat die Band Bühnenerfahrung. So war sie auch schon einmal vor vielen, vielen Jahren auf der Altburg zu hören. Aber wer kann sich daran noch erinnern? "Frag doch mal den Gitarristen, der weiß so etwas" hieß es bei den Musikern. In der Tat, Hans Martin Derow kann sich noch gut an den Auftritt beim ersten Bundenbacher Festival erinnern. Im Mittelpunkt standen bei An Erminig Stücke aus der aktuellen CD Gourlen (Flut). So dauerte es auch nicht lange, bis sich die Freifläche vor der Bühne mit Tänzern füllte.

Musikalisch äußerst reizvoll war die Kombination Akkordeon, Bombarde und Dudelsack, auch wenn es "nur" die schottische Bagpipe und nicht der bretonische Binioù war. Wer am Vorabend dachte, er habe einen Teufelsgeiger gehört, wurde am Samstag bei Seamen eines Besseren belehrt. Axel Muschen zeigte, was in solch einer kleinen Geige so alles drinsteckt. Schon bei einem der ersten Tunes "Ghost Riders in the Sky" deutete sich bereits an, das hier nun die Post abgehen sollte. Bei den Berliner Süßwasserpiraten dominierten traditionelle schottische und vor allem irische Weisen, behutsam und nicht aufdringlich aufgepeppt mit modernen Elementen aus Rock, Punk oder Metal. Keine Frage, Seamen waren der unbestrittene musikalische Höhepunkt des Altburgfestivals. Ebenfalls aus Berlin angereist waren die Pokes. Sie hatten reichlich Folkpunk in ihrem Gepäck. Die Musiker von der Spree zeigten eindrucksvoll, wie man eine unvorhersehbare Situation perfekt meistern kann. Als dem Gitarristen eine Seite riss, überbrückte Billy mit dem vielleicht Guinnesbuch reifen, längsten Banjosolo der Welt das Malheur. Eine willkommene Abwechslung bei der ansonsten doch eher stereotypen, aber ohne Frage handwerklich gut gemachten Musik der Pokes.

Während des gesamten Festivals sah man Filmteams auf dem Gelände. Am Freitag drehte die BBC auf der Altburg. Das Material wird Teil eines Beitrages über das keltische Europa sein. An beiden Festivaltagen gab es ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Kelten- und Mittelaltermarkt, der Vorführung keltischen Handwerks und einem eigenen Programm für Kinder mit Stockbrot backen, Bastelworkshops... Mythen und Märchen lauschen könnte man bei Bertholder dem Erzähler. Zu fortgeschrittener Stunde war an beiden Tagen eine Feuershow zu sehen, die sich mittlerweile zum festen Programmbestandteil gemausert hat.

Nur eines fehlte in diesem Jahr gegenüber den 23 vorangegangenen Festivals – die Kühle, die normalerweise spät abends aus dem Hahnenbachtal den Hang hinauf kriecht... Hermann Mosel