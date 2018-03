Sturmtief: Verkehr auf Straßen und Schienen betroffen – Alte Friedhofseiche gefällt

Zahlreiche Meldungen über umgestürzte Bäume gingen seit dem frühen Dienstagmorgen bei den Polizeiinspektionen im Landkreis ein. Auf der B 41 Fahrtrichtung Idar-Oberstein, in Höhe der Abfahrt Elchweiler, stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Weitere Bäume drohten in diesem Bereich ebenfalls umzustürzen. Durch den tatkräftigen Einsatz der hinzugerufenen Straßenmeisterei konnte weiterer Schaden verhindert werden.

Auch die K 66 zwischen Hottenbach und Rhaunen war kurzzeitig blockiert. Die Straßenmeisterei musste gefallene Bäume kleinschneiden. Foto: Reiner Drumm

Seine Spuren hinterlassen hat das Sturmtief "Niklas" außerdem auf den Kreisstraßen 66 zwischen Hottenbach und Rhaunen sowie auf der K 24 zwischen Stipshausen und Hochscheid. Es war bis 11 Uhr glücklicherweise nur ein Verkehrsunfall zu verzeichnen, bei dem lediglich Sachschaden entstand. Die Strecke zwischen Stipshausen und Hochscheid blieb vorsorglich für mehrere Stunden gesperrt. Polizei und Straßenmeistereien waren im Dauereinsatz. In Birkenfeld ragte ein Baum witterungsbedingt auf die Fahrbahn. Hier kümmerte sich der zuständige Bauhof Birkenfeld um die Beseitigung.

Hier ging es nicht weiter: Weil die Gefahr durch Windbruch zu groß war, wurde die K 24 zwischen Stipshausen und Hochscheid gestern zeitweise für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche umgestürzte Bäume sorgten im ganzen Kreis für Behinderungen. Foto: Reiner Drumm

Eine 27 Meter hohe Stieleiche mit einem Stammdurchmesser von mehr als 1,50 Metern wurde um 8.30 Uhr vom Sturm auf dem alten Friedhof in Kirn umgeworfen. Der riesige Baum beschädigte rund zwei Dutzend Gräber. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, teilt Bürgermeister Martin Kilian mit. Wegen der angekündigten Sturmböen blieb der Friedhof den ganzen Dienstag gesperrt.

In Kirn stürzte eine uralte Eiche auf dem Friedhof um und richtete großen Schaden an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Foto: Sebastian Schmitt

Der mächtige Baum hat zwei Dutzend Gräber teils stark beschädigt. Der Baum galt übrigens als bruch- und standsicher: So hieß es in Gutachten von 2008 und von 2013. 2018 wäre turnusgemäß die nächste Prüfung fällig gewesen. Die erübrigt sich jetzt.

Auf der B 327 bei Hochscheid kippte gegen 6 Uhr ein Lkw-Anhänger nach rechts in den Straßengraben, der von einer Windböe erfasst worden war. Der Fahrer war von Morbach kommend in Richtung Flughafen Hahn unterwegs. Zur Bergung des Anhängers wurde die B 327 etwa eine halbe Stunde lang vollgesperrt. Nach der Bergung des Anhängers konnte das Gespann seine Fahrt fortsetzen, da nur leichter Schaden entstanden war.

Auswirkungen hatte das Sturmtief auch auf den Bahnverkehr. Durch Oberleitungsschäden aufgrund des Sturms gab es laut Deutscher Bahn große Verspätungen und Zugausfälle im gesamten Saarland und in Rheinland-Pfalz. In der Vlexx-Facebookgruppe wurde über eine zeitweise Streckensperrung bei Türkismühle aufgrund eines umgestürzten Baums berichtet. Bis in den späten Nachmittag hinein kam es auf der Nahetalstrecke zu Verspätungen. mif/as