Stipshausen: Schulgebäude steht wieder leer

Das bei seinem Start im Frühjahr 2014 mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Unternehmen SMT Technologies GmbH und Co. KG in Stipshausen hat bereits Ende November beim Amtsgericht Idar-Oberstein einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das bestätigte der Insolvenzverwalter Helmut Konrad aus Idar-Oberstein.

Bis vor Kurzem war in dem ehemaligen Schulgebäude in Stipshausen noch die Firma SMT Technologies beheimatet.

Foto: Reiner Drumm

Das Unternehmen, das in dem ehemaligen Schulgebäude an der Schulstraße beheimatet war und zum Schluss von den GmbH-Geschäftsführern Hermann-Josef Kuenen, Ingo Müller und Frank Teiwes geleitet wurde, befinde sich derzeit in der Abwicklung, erklärte Konrad auf Anfrage der Nahe-Zeitung. Bereits Ende Oktober ist der Arbeitsbetrieb eingestellt worden, die zuletzt noch fünf Beschäftigten hätten mittlerweile eine andere Arbeitsstelle, sagte Insolvenzverwalter Konrad.

Rückblick: Im Juli 2013 ging in Stipshausen eine wohl mehr als 400 Jahre währende Ära zu Ende, die Zeit der eigenen Schule im Ort. Erste Hinweise besagen, dass bereits im Oktober 1604 ein Privatmann auf eigene Rechnung eine Schule errichten möchte. Rund zehn Jahre zuvor war in Rhaunen eine erste Schule in Betrieb genommen worden, an der auch die Kinder der damals 21 „Stiebser“ Familien unterrichtet werden sollten. Nach einer wechselhaften Historie – in den Geschichtsbüchern wird von Winterschulen in Privathäusern gesprochen, von einem evangelischen Schulhaus, später auch von einer katholischen Schule, einer paritätischen Volksschule und der Einheitsschule – wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die Konfessionsschulen wieder eingeführt. Doch weil die beiden Schulhäuser schon wenig später heillos überfüllt waren, entschloss sich der Stipshausener Gemeinderat zum Bau eines neuen Schulgebäudes, das 1964 eingeweiht wurde und den 150 Schülern ausreichend Platz bot. Mehr noch: Ab Oktober 1967 wurden dort alle 74 Neuntklässler des gesamten Amtes Rhaunen unterrichtet.

Als allerdings im Jahr 1968 die Mittelpunktschule in Rhaunen eröffnet wurde, blieb in Stipshausen nur die Grundschule zurück. Im August 2008 fasst der Verbandsgemeinderat Rhaunen ausgerechnet bei einer Sitzung in Stipshausen den folgenschweren Beschluss, die Grundschule in Stipshausen Schritt für Schritt aufzulösen. Das endgültige Aus kam dann ein Jahr vor dem 50-jährigen Bestehen im Juli 2013.

Seitdem wurde über eine Nachnutzung des Gebäudes nachgedacht. Die Hoffnung, die Immobilie an die Firma Laserpluss AG verkaufen zu können, erfüllte sich nicht. Doch wenig später mietete die Firma SMT den unteren, westlichen Teil des Schulhauses an, um dort Forschung und Entwicklung im Bereich Maschinenbau betreiben zu können. Das Unternehmen verstand sich als Kompetenzzentrum für Kunden aus dem Sondermaschinenbausektor, die anspruchsvollen technischen Support in den diversen Phasen eines Entwicklungsprojektes suchen. Zehn Arbeitsplätze entstanden.

Doch das Unterfangen ließ sich am Schluss nicht mehr in die schwarzen Zahlen bringen, der Insolvenzantrag war die logische Folge. Ein Investor, der den Betrieb übernehmen könnte, ist nicht in Sicht. „Das ist nicht erkennbar“, sagt Insolvenzverwalter Konrad und ergänzt: „Das Unternehmen hat keine Perspektive mehr.“

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch