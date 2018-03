Staus, volle Züge und verlorene Lebenszeit: Pendler im Kreis Birkenfeld

Täglich eine Stunde und mehr zum Arbeitsplatz und auch wieder zurück – für viele Berufstätige aus dem Kreis Birkenfeld gehört dies zum Alltag. Sie verbringen viel Zeit auf Straßen und Schienen: Knapp ein Drittel aller Arbeitnehmer und Angestellter fährt zur Arbeit in einen anderen Landkreis. Allerdings pendeln auch viele Menschen am Morgen von auswärts in das Birkenfelder Land – zugegebenermaßen ist ihre Zahl ungleich kleiner. Das geht aus dem Pendleratlas der Agentur für Arbeit hervor.

Im Detail sieht das so aus: In der Region Birkenfeld wohnen 29.532 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (aktuellster Stand: Juni 2016). Von ihnen pendeln 9548 oder 32,3 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis (Auspendler). Gleichzeitig kommen 6304 Beschäftigte, die in einem anderen Landkreis wohnen, zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Region Birkenfeld (Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf minus 3244 (Pendlersaldo). Ihren Arbeitsort in der Region Birkenfeld haben somit 26.288 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen sind 24,0 Prozent Einpendler.

Ziel Nummer eins ist der Kreis Bad Kreuznach

Ziel Nummer eins der Arbeitnehmer aus dem Kreis Birkenfeld ist der Großraum Bad Kreuznach. 1895 Menschen brechen jeden Morgen dorthin auf. Eine gute Stunde müssen sie dafür schon einplanen. Der Raum St. Wendel (1240) folgt noch vor den Landkreisen Bernkastel-Wittlich (1042) und Rhein-Hunsrück (989). Bis in den Regionalverband Saarbrücken fahren immerhin noch 429 Personen, aber auch Mainz (370), Kusel (268), Trier (240) sowie der Kreis Trier-Saarburg (228) und die Stadt Kaiserslautern (202) befinden sich noch unter den Top Ten der Pendlerziele.

Bei den Einpendlern verhält es sich an der Spitze ähnlich. Die meisten von ihnen, 1587, kommen aus dem Kreis Bad Kreuznach. Auch in dieser Betrachtung liegt St. Wendel auf Rang zwei – mit 954 Einpendlern. Dahinter liegen noch die Kreise Kusel (858), Bernkastel-Wittlich (486), Rhein-Hunsrück (380) und Trier-Saarburg (183) sowie der Regionalverband Saarbrücken (129), Neunkirchen (118), Kaiserslautern (108) und Merzig-Wadern (88).

Das Verhältnis von Aus- und Einpendlern im Kreis Birkenfeld ist allerdings keineswegs überraschend. Ein Blick in den Pendleratlas zeigt, dass in fast allen Kreisen im eher ländlich strukturierten Rheinland-Pfalz die Auspendlerzahl die der Einpendler übersteigt. Ausnahmen bilden nur die Städte, die inmitten oder in der Nähe von Ballungsräumen liegen – im Wesentlichen entlang der Rheinschiene von Mainz aus nach Süden sowie in Trier, Pirmasens und Kaiserslautern. Im nördlichen Rheinland-Pfalz beispielsweise pendeln überall mehr Menschen aus als ein, obwohl der Raum Koblenz städtisch geprägt ist. Allerdings existieren in erreichbarer Nähe in Richtung Nordrhein-Westfalen auch interessante Arbeitsplätze.

Entscheidend für Berufstätige sind die Arbeitsbedingungen

Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, betont in diesem Zusammenhang: „Entscheidend für Arbeitskräfte ist die Frage: Finde ich für mich gute Arbeitsbedingungen vor Ort, oder nehme ich für ein bestimmtes Angebot Wegstrecken in Kauf?“ Dabei orientierten sich Arbeitnehmer nicht an den kommunalen Grenzen, sondern an den Arbeitsmärkten auf der Grundlage von Wirtschaftsräumen.

Aus dem Kreis Birkenfeld pendeln die meisten Menschen nach Bad Kreuznach und St. Wendel, bereits an dritter und vierter Stelle in die Kreise Bernkastel-Wittlich und Rhein-Hunsrück. „In Morbach und Simmern sind beeindruckende Industriegebiete mit attraktiven Unternehmen entstanden. Dort besteht ein hoher Arbeitskräftebedarf, den sicherlich auch Menschen aus dem Birkenfelder Raum für sich nutzen“, erklärt Sutter. Eine Prognose zum eventuellen Anstieg der Auspendlerzahl wagt Sutter nicht. „Einerseits gibt es den Trend des mobilen Menschen hin zu Ballungsräumen, andererseits ermöglicht die Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten für das überwiegend standortunabhängige Arbeiten.“ Es werde sicher spannend, wie sich Arbeitnehmer und Unternehmen hier entwickeln werden.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch