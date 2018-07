In Zeiten von Niedrigzinsen halten viele Ausschau nach einer Alternative zum Sparbuch. Eine Alternative, die sowohl Kreditinstitute als auch Anlageberater und -gesellschaften anbieten, sind Fonds, die deutlich höhere Erträge als die klassische Spareinlage versprechen. Allerdings ist dort auch das Risiko besonders hoch – bis hin zum Totalverlust der Einlagen. Unter den Folgen dubioser Geschäftspraktiken hatten in den vergangenen Jahren viele unbedarfte Kunden zu leiden, zu ihnen gehört auch der Idar-Obersteiner Herbert G. (Name von der Redaktion geändert). Mittlerweile hat der Gesetzgeber reagiert, und es gibt hohe Auflagen bezüglich Dokumentation und Kundenaufklärung (siehe Zusatztext). Nur: Der Kunde muss das Kleingedruckte, das er unterschreibt, auch lesen...

Für den Handwerker Herbert G. begann es wie für viele andere Geschädigte auch: Ein Nachbar hatte ihn angesprochen und davon überzeugt, in eine „sichere und hochrentable“ Beteiligung in einen Immobilienfonds ...

Lesezeit für diesen Artikel (508 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.