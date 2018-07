Schlagartig verdunkelte sich am Mittwochnachmittag der Himmel über den Teilen des Kreisgebiets, heftiger Regen und teils auch Hagel setzten ein. Am schlimmsten traf es die Verbandsgemeinde Rhaunen, wo die Feuerwehr um 16.29 Uhr zum ersten Mal alarmiert wurde. 19 weitere Einsätze folgen, mit dem Schwerpunkt in der Ortsgemeinde Rhaunen, wo vor allem vollgelaufene Keller leer gepumpt werden mussten, schildert Frank Stolz, der Wehrführer der VG Rhaunen. Aber auch in Weitersbach und Bundenbach waren die insgesamt 60 Wehrleute der Ausrückbereiche 1 (Rhaunen und Stipshausen), 1a (Gösenroth und Schwerbach) sowie 2 (Bundenbach, Sulzbach und Bollenbach) im Einsatz. Kümmern mussten sich die Feuerwehrleute, die bis 19.30 Uhr mit der Beseitigung der Gewitterfolgen beschäftigt waren, auch um ein paar überflutete Straßen.

Von ein paar kleineren Einsätzen berichtet Nils Heidrich, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein: In Kirschweiler, Hettenrodt, Kempfeld und Fischbach waren Keller vollgelaufen oder Abflüsse an Straßenrand verstopft. Alles in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.