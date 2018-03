Stallfest: Neues Konzept gefällt Besuchern

Livemusik, Mannschaftssport und Familiennachmittag – das Programm auf dem Stallfest in Rhaunen sprach ein breites Publikum an und begeisterte dank des neuen Konzeptes und bei gutem Wetter zahlreiche Besucher. Auch die Veranstalter sind mit dem Festwochenende zufrieden.

Jasmin Filter (9) aus Rhaunen durfte dem Zauberer Enzo Lorenzo bei einem Zaubertrick auf der Bühne assistieren. Foto: Reiner Drumm

Von unserer Mitarbeiterin Verena Eberhardt

Das traditionelle Stallfest, das sich aus kleinen ursprünglich privaten Festlichkeiten in einem alten Stall zu einer einzigartigen Veranstaltung im Festzelt gemausert hat, kämpfte noch vor ein paar Jahren mit sinkenden Besucherzahlen und fehlenden Umsätzen. Ein neues Konzept musste her: Vor drei Jahren wurde das Stallfest von seinem ursprünglichen Ort am Festgelände auf den Schulhof der Idarwaldschule unterhalb des Sportplatzes verlagert und präsentierte sich den Gästen am Wochenende zum dritten Mal im neuen Open-Air-Format.

Trotz etlicher Konkurrenzveranstaltungen in der nahen Umgebung lockte das Stallfest am Freitag viele Besucher vor die Bühne auf dem Schulgelände in Rhaunen, wo "Long Tall Peter and the Shakers" mit Livemusik aus den Bereichen Rock und Pop bei gutem Wetter für ausgelassene Feierstimmung sorgten.

Auftritt nachgeholt

Am Samstag fand das 37. Fußballturnier statt, an dem auch auswärtige Mannschaften, unter anderem aus Kastellaun, Frankfurt und Köln, mit Spaß und Teamgeist teilnahmen und freundschaftlich um den ersten Sieg kickten. Abends holten die "Hunsrücker Nachtschwärmer" ihren versäumten Auftritt vom letzten Jahr nach, der abgesagt werden musste, weil die Verstärkeranlage wegen des starken Regens ihren Geist aufgegeben hatte.

Werner Heich, Vorsitzender des Trägervereins Stallfest, ist von der Resonanz am Samstagabend begeistert: "Die Entscheidung, die Nachtschwärmer erneut zu engagieren, war auf jeden Fall richtig und hat sich gelohnt." Er dankte der Gemeinde für ihre Unterstützung bei der Veranstaltung sowie den Sponsoren, "ohne die das Fest nicht zu realisieren wäre".

Cola wurde zu Milch

Am Sonntag begann der letzte Festtag mit einem Frühschoppenkonzert der "Rhauner Blosmussig". Nach dem Mittagessen sorgte Zauberer Enzo Lorenzo aus Idar-Oberstein für Begeisterung im Publikum und schaffte es, die kleinsten Gäste mit seinen Tricks sprachlos zu machen: Er verzauberte unter anderem Cola in Milch und ließ Würfel spurlos verschwinden. Den Ausklang des Festes gestaltete die Gruppe "B-Way" am Nachmittag auf dem vielfach von den Besuchern gelobten Festgelände, das mit zahlreichen kleinen Pavillons und Zelten sowie einem Karussell für ein gemütliches Ambiente sorgte. Drei Tage lang konnte harmonisch und ohne negative Zwischenfälle gefeiert werden.

Auch Verbandsgemeindebürgermeister Georg Dräger zeigte sich sehr zufrieden: "Es hat alles super zusammengespielt: Das Wetter, die Musik und die Besucher." Sein besonderer Dank gilt dem Stallfest-Verein, der aus etwa 20 Mitgliedern besteht, die das Fest seit Jahren organisieren, sowie den zahlreichen Helfern.