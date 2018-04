Oskar ist ein Frauenversteher, ein Frauenbeschwörer, ein Frauenflüsterer. Er ist ein Mann, der eine bestimmte Sorte des anderen Geschlechts mag: die mit viel Geld auf dem Konto. Und natürlich will er nur ihr Bestes. Wie bei Thea, die er um 10.000 Euro erleichtert hat. Aber, und das hat der Gigolo nicht bedacht: Sie verfolgt ihn bis ins Bauernhaus, in dem Oskar bei seinen Brüdern Siggi und Hans wohnt. Dort tummeln sich im Lauf des Bauerntheater-Stücks, das die Rinzenberger Schauspieltruppe an drei Abenden im Dorfgemeinschaftshaus aufführt, skurrile Typen in bunten Kleidern, ein Kostümfest mit nicht immer originellen Ideen, aber einem Humor, den das Publikum mit viel Applaus honorierte. „Meine Chefin kommt aus Indien“ heißt das Stück, mit dem die Rinzenberger Theatergruppe nach drei Jahren Pause wieder auf die Bühne kam. Zweimal wurde es am vorigen Wochenende gezeigt, die dritte Aufführung am Freitag, 27. April, 20 Uhr, ist noch nicht ausverkauft. Karten gibt es in der Buchhandlung Thiel in Birkenfeld. Dass die Chefin aus Indien kommt, sind Fake News. Aber sie würzt das Spiel der acht Akteure mit einem zweiten Handlungsstrang neben Oskars (Martin König) Gigolo-Arbeit als Frauenbeschwörer: Siggi (Martin Hahnefeld), der hochkorrekte Finanzbeamte, würde gern Abteilungsleiter werden, aber dafür muss er sich mit seiner Chefin gut stellen.

Die ist neu im Amt, er kennt sie noch nicht, aber sie sei Inderin, hat er vernommen. Siggi hat nur halb zugehört: Die Frau heißt Laura Inder (Elke Schulz), kommt ...

Lesezeit für diesen Artikel (344 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.