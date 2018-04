Wenn man bedenkt, wie lange viele Baumholderer schon einen Spielplatz am Weiher herbeisehnen, hätte man beim öffentlichen Arbeitskreis zu diesem Thema mit mehr Teilnehmern rechnen können. Immerhin waren die Bürger eingeladen, den künftigen Spielplatz mitzugestalten. Letztlich kamen am Montagabend gut 20 Leute in den Sitzungssaal der Verwaltung – darunter auch junge Eltern – und diskutierten mit. Die Vorschläge reichten von einer Seilbahn bis zu einem Skaterpark. Viel Lob gab es für den bisherigen Entwurf.

„Unser Ziel war es, eine Örtlichkeit zu schaffen, die alles zusammenfasst“, erklärte Roland Kettering, Architekt des zuständigen Planungsbüros BBP. Zu Beginn der Veranstaltung stellte er den Anwesenden mithilfe einer Grafik ...

Lesezeit für diesen Artikel (572 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.