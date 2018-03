SPD endlich fündig: Jörg Petry will Landrat werden

Die SPD hat doch noch einen Landratskandidaten gefunden: Jörg Petry geht bei der Wahl am Sonntag, 26. August gegen Amtsinhaber Matthias Schneider (CDU) ins Rennen. „Ich trete an, um zu gewinnen. Ich bin kein Alibi-Kandidat, sondern ich sehe mich als ernsthafte Alternative“, betont der 55-jährige Sparkassen-Fachwirt.

Foto: Reiner Drumm

„Mit ihm haben wir einen guten, integren Mann“, zeigt sich der SPD-Kreisvorsitzende Hans Jürgen Noss erleichtert. Er verhehlt nicht, dass es nicht einfach war, den Richtigen zu finden. Man habe wegen dieser Personalie in den vergangenen anderthalb Jahren mit rund 20 Männern und Frauen gesprochen. „Einige haben gleich abgewunken, andere sagten nach Abwägung aller Gründe ab“, berichtet der Landtagsabgeordnete. Er selbst sei mit nunmehr 65 Jahren definitiv zu alt, schloss Noss von vorn herein aus, selbst zu kandidieren.

Schließlich sei vor einigen Wochen Jörg Petry vorgeschlagen worden. Der Kreisvorstand hat ihn bereits einstimmig nominiert. Die Mitglieder, die Noss am Montag per Mail darüber informiert hat, sollen ihm voraussichtlich Anfang März ihren Segen geben. Petry entschied sich nach einiger Bedenkzeit und Rücksprache mit seiner Frau, mit der er eine 20-jährige Tochter hat, für die Kandidatur. „Stillstand bedeutet Rückschritt“, lautet der Wahlspruch des in Hoppstädten (Kreis Kusel) aufgewachsenen Sozialdemokraten, der seit 2014 im Stadtrat von Idar-Oberstein sitzt. Schon der Opa und der Vater waren in der Kommunalpolitik aktiv.

Die Arbeit in einer „gut harmonierenden Fraktion“ mache auch ihm viel Spaß. Als Landrat habe man aber noch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. „Das reizt mich“, begründet er, warum er seinen Hut in den Ring wirft. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich diesen Job kann“, bekundet Petry selbstbewusst. Zumal er in seinen 39 Berufsjahren gelernt habe, mit Zahlen umzugehen.

1979 begann er nach dem Besuch der damaligen Handelsschule in Idar-Oberstein seine Ausbildung bei der KSK. Nach seiner Zeit als Leiter der Geschäftsstelle im Stadtteil Weierbach, wo er auch beim VfL Fußball spielte, betreut er seit 1999 Privatkunden und Firmenkunden. Mit Menschen umgehen, zuhören, aber auch eine gewisse Durchsetzungskraft zählt er zu seinen Stärken. Für ihn gehe es jetzt aber vor allem darum, kreisweit bekannt zu werden, weiß der 55-Jährige. Er setze auf einen bürgernahen Wahlkampf, in dem er möglichst viele Veranstaltungen, Firmen und Vereine besuchen will.

Und wie will er gegen den Amtsinhaber, bei dem er sich demnächst auch persönlich vorstellen will, punkten? „Indem ich auf bestehende Probleme und Defizite deutlich hinweise“ – aber ohne den Konkurrenten persönlich oder gar unter der Gürtellinie zu attackieren. „Man muss sich hinterher immer noch in die Augen schauen können“, beschreibt der Erste Kreisbeigeordnete und frühere VG-Bürgermeister Klaus Beck (SPD) die Leitlinie.

Die besten Chancen, den Kreis Birkenfeld bei der anstehenden Gebietsreform zu erhalten, sieht Jörg Petry in einem großen Nationalpark-Landkreis – wohl wissend, dass die Nachbar-Landkreise die betreffenden Gebiete nicht einfach so abtreten werden. „Aber dieses Thema muss jetzt aktiv und offensiv angepackt werden. Wir dürfen nicht nur reagieren.“

In seiner Freizeit entspammt sich der Hundebesitzer am liebsten draußen in der Natur. Mit Leidenschaft werkelt er am und im Haus. Seine neue Terrasse beispielsweise hat er komplett selbst gebaut. Aber selbst Rasenmähen reicht ihm, um nach einem stressigen Tag den Kopf frei zu bekommen. Kurz nach dem Wahltermin steht sein 56. Geburtstag an: „Ich hoffe, dass ich dann doppelten Grund zum Feiern habe.“

Von Kurt Knaudt