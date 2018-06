Ausgegraben wurde die antike Bronzestatuette auf einem Feld bei Hottenbach, ans Tageslicht befördert hat sie im August 2017 ein Hobbyarchäologe aus Bergen, sie wurde restauriert, ist nun im Besitz der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und wird sicher im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt. Doch am Sonntag, 24. Juni, wird das Original einer römischen Götterfigur ins Birkenfelder Land zurückkehren. Denn der „Sensationsfund aus Hottenbach“, so wird er vom Verein für Heimatkunde im Kreis bezeichnet, wird ab 14 Uhr anlässlich des Museumsfests in Birkenfeld erstmals und nur an diesem einen Tag der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

„Es handelt sich bei der Statuette um ein einzigartiges Relikt in unserer Region, denn die antiken Götterfiguren, die in der Vergangenheit hierzulande wieder aus dem Boden hervorgeholt wurden, waren bisher ...

Lesezeit für diesen Artikel (712 Wörter): 3 Minuten, 05 Sekunden

