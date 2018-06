Das war ein ungewöhnliches Speeddating, fast schon ein erstes Rendezvous: Ob daraus eine Liebe fürs Leben wird? Das außerschulische Projekt „Steine.Machen.Schmuck“ bietet bis zu 16 Jugendlichen der Klassenstufen neun und zehn aller Schulen im Nationalparklandkreis Birkenfeld die Möglichkeit, über das ganze Schuljahr 2018/2019 hinweg die eigenen kreativen Neigungen und Talente im Umfeld der in der Region traditionell gewachsenen Expertise rund um Schmuckgestaltung und Edelsteinbearbeitung auszuloten und schätzen zu lernen: In der Ida-Purper-Schule (Realschule plus Vollmersbachstraße) wurde das Ganze erstmals präsentiert. Schulleiterin Simone Busch hatte die Veranstaltung organisiert.

Das Projekt wird durch eine Kooperation zwischen der Jugendkunstschule im Kreis Birkenfeld mit ihrem Förderverein und dem Idar-Oberstein-Campus der Hochschule Trier (Fachbereich Gestaltung, Fachrichtung Edelstein und Schmuck) getragen und im ...

