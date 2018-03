Schmißberg feiert 100 Jahre Wasserleitung

Ein verheißungsvolles Geräusch für müde Wanderer an heißen Sommertagen: Wer den Weg oberhalb von Schmißberg entlang geht und den Blick auf die gegenüberliegenden Hochwaldhöhen genießt, der kann hinter einer hell gestrichenen Fassade direkt am Waldrand ein deutliches Rauschen vernehmen.

Hinter der schweren Stahltür verbirgt sich ein Sammelbehälter, in dem das Grundwasser aus mehreren umliegenden Quellen zusammenläuft. Von hier aus fließt es ein Stück abwärts zu einem 50 000 Liter fassenden Hochbehälter an der Kreisstraße Richtung Rimsberg, den Ausgangspunkt für die in der Straße verlegten gemeindeeigenen Wasserleitungen.

Leitungen speisen Dorfbrunnen

Sie speisen die beiden Brunnen an der Straße "Hohe Wiese" im Ortskern des 230-Seelen-Dorfes und sorgen so dafür, dass Wanderer und Passanten sich hier tatsächlich erfrischen können. Theoretisch könnte man das frische Quellwasser auch bedenkenlos trinken. "Aber als Trinkwasser ausweisen dürfen wir es aufgrund der strengen Vorschriften natürlich nicht", betont Ortsbürgermeister Adolf Schuch.

Eifrig genutzt werden die Brunnen von den Schmißbergern aber zum Abzapfen von Gießwasser für den heimischen Garten – und das seit mittlerweile genau 100 Jahren. Von diesem Jubiläum kündet auf dem Sammelbehälter die Jahreszahl "1912" und auf dem Hochbehälter in schwarzer Farbe die Aufschrift "Wasserwerk Schmißberg. Erbaut 1912". Längst haben die beiden kleinen Gebäude sich dem Ortschef zufolge zu ortsbildprägenden Wahrzeichen entwickelt. "Mit ihrem hellen Anstrich kann kann man sie sogar von Hattgenstein oder Gollenberg aus gut erkennen", berichtet Adolf Schuch.

Putz bröckelt am Hochbehälter

Für die Ortsgemeinde ist dies Grund genug, aus Anlass des Jubiläums in die Reste der dörflichen Infrastruktur zu investieren, die in einer Zeit entstand, als die meisten Haushalte Schmißbergs noch nicht über einen eigenen Hausanschluss verfügten. Denn besonders an dem Hochbehälter an der K 9 hat deutlich sichtbar der Zahn der Zeit genagt. Er ist mit Flechten überwuchert, an vielen Stellen bröckelt der Putz ab und die Fassade durchzieht von oben bis unten ein tiefer Riss im Gemäuer.

Da die noch für dieses Jahr geplante Sanierung wohl nicht ganz billig wird, soll ein Teil der Kosten mit den Einnahmen eines Jubiläumsfestes am Samstag, 22., und Sonntag, 23. September, finanziert werden. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. "Den Sammelbehälter am Waldrand wollen wir bis dahin schon auf Vordermann bringen", erklärt der Bürgermeister. Wie das Festprogramm genau aussehen wird, steht unterdessen noch nicht fest. Ganz sicher in die Feier zum Jubiläum der Wasserleitungen mit einbezogen werden aber die von ihr gespeisten Dorfbrunnen. Michael Fenstermacher