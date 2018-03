Rund 600 Sänger werden erwartet

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Frauen und Männer, mit älteren Sängern und musikalischem Nachwuchs, in gemischter oder in Kammer-Besetzung: Zur ersten "Nacht der Chöre" am Samstag, 25. August, in Birkenfeld haben sich 24 Gesangvereine aus dem gesamten Landkreis angemeldet, um den Besuchern ein vielseitiges Programm bieten zu können.Dann verwandeln sich in der Kreisstadt erstmals vier zentrale Orte zur Bühne für insgesamt rund 600 Sängerinnen und Sängern. Die Veranstaltung, organisiert vom Kreis-Chorverband Birkenfeld, verteilt sich auf vier Spielstätten: die Stadthalle, der Innenhof des Schlosses, die Außenanlage am Maler-Zang-Haus und die katholische Pfarrkirche.