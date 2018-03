Rückblick auf 2016: Grapschereien und Alkohol bei Karnevalsumzügen bereiten Kummer

Gardetänzerinnen werden begrapscht, Betrunkene versuchen, Musikern ihre Instrumente zu entreißen: In den vergangenen Jahren hat Günter Heß, Präsident der Karnevalgesellschaft Narrhalla Buhlenberg (KGNB), zunehmend unangenehme Begleiterscheinungen während der Karnevalsumzüge in Buhlenberg und Birkenfeld festgestellt.

Gute Laune bei allen Akteuren: So wie auf dem Foto vom 2014er-Umzug in Buhlenberg soll es bei der Straßenfastnacht aussehen. Einige Veranstalter berichten aber davon, dass sich in jüngerer Vergangenheit unangenehme Vorfälle mit alkoholisierten Zuschauern gehäuft haben.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Von Andreas Nitsch, Vera Müller, Michael Fenstermacher, Axel Munsteiner und Jörg Staiber

Heß spricht von "alkoholisierten Jugendlichen als unangenehme Begleiterscheinungen am Rande des Umzuges". Deshalb bitten die Organisatoren beider Umzüge schon seit Langem darum, keinen Alkohol auszuschenken. Schon gar nicht an Jugendliche. Auch bei anderen Umzügen sind diese Probleme ein Thema.

Handgreiflichkeiten in Birkenfeld

Im vergangenen Jahr, so berichtet Heß, seien alkoholisierte Jugendliche durch die Reihen der Musikkapellen gesprungen und hätten versucht, den Musikern die Instrumente wegzunehmen. "Außerdem wurden die jungen Frauen unserer großen Garde speziell in Birkenfeld handgreiflich belästigt", fügt der KGNB-Präsident hinzu. "Es macht den aktiven Zugteilnehmern natürlich keine Freude, von jugendlichen Minderheiten aus den Reihen der Zuschauer belästigt zu werden. An Fastnacht sollen aber doch Spaß und Freude im Vordergrund stehen", betont Heß. Sicherlich habe man als Organisator auf das Geschehen außerhalb und am Rande des Umzuges wenig bis gar keinen Einfluss.

Heß weiß aber auch, dass es nicht nur unrealistisch, sondern geradezu unseriös ist, Maßnahmen, auch präventive, allein von den Kräften des Ordnungsamtes oder der Polizei zu fordern. "Sowohl Ordnungsamt als auch Polizei tun alles Notwendige und Mögliche, um im Rahmen ihres Auftrags für das Wohl der Menschen tätig zu sein", betont der KGNB-Präsident. Daher seien alle Verantwortungsbewussten gefordert und aufgerufen, gesunden Menschenverstand walten zu lassen, wenn Dinge aus dem Ruder zu laufen drohen, eventuell sogar Gesundheit und Sicherheit gefährdet sind.

Jugendschutz und das Thema Sicherheit spielen auch in dieser Session wieder eine besondere Rolle. Gespräche zwischen Umzugsveranstaltern, Verwaltung und Polizei sind für die nächsten Tage anberaumt.

Die Aussagen von Heß. dass 2015 beim Rosenmontagszug in Birkenfeld Frauen von alkoholisierten Zuschauern handgreiflich belästigt wurden, kann Nikolaus Trapp allerdings so nicht bestätigen. "Bei uns hat sich diesbezüglich keiner beschwert", sagt der Vorsitzende des Zugkomitees in der Kreisstadt. Im Jahr vorher habe es allerdings Probleme mit Komasaufen und Schlägereien bei der Abschlussveranstaltung in der Stadthalle gegeben. Diese wurde bereits 2015 auf den Platz vor dem Treibhaus verlegt und verlief dort laut Trapp ohne besondere Vorkommnisse.

Deshalb bleibt es auch 2016 bei diesem Standort. Nächste Woche werde mit der Polizei konkret besprochen, wie Ordnung und Sicherheit vor, während und nach dem Zug am 8. Februar gewährleistet werden können.

In punkto alkoholbedingter Exzesse und Belästigung von Frauen meldet Frank Meschenmoser auf NZ-Anfrage Fehlanzeige. "Bei uns ist so etwas glücklicherweise noch nie registriert worden", betont der Sitzungspräsident der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG), Als Veranstalter des Umzugs im Westrichstädtchens weise die BKG alle Gruppen schriftlich darauf hin, dass es nicht erwünscht ist, wenn Teilnehmer alkoholisiert im Zug mitlaufen. Meschenmoser: "Daran halten sich auch weitgehend alle." Gruppen mit Motivwagen müssen darüber hinaus Zugbegleiter stellen, die auf die Sicherheit achten, und auch die BKG selbst stellt am Rosenmontag einen Ordnungsdienst.

Rückgang des Alkoholkonsums

Auch Georg Bußmann, Mitorganisator des Idar-Obersteiner Rosenmontagszuges, stellt klar: "Erfreulicherweise können wir einen Rückgang des Alkoholkonsums innerhalb des Zuges vermelden. Was die Zuschauer angeht, sieht das aber schon ein bisschen anders aus. Da wird vor dem Zug ,vorgeglüht' – und zwar quer durch alle Schichten und Altersgruppen. Das können wir aber nicht groß beeinflussen." Von Grapschereien habe er noch nie gehört: Früher habe es zwar einige problematische Plätze gegeben, an denen diese Gefahr durchaus bestand. Das sei aber mittlerweile kein Thema mehr. "Es wird aber ja auch nicht alles gleich angezeigt oder kommuniziert, was so passiert", fügt er einschränkend hinzu. Die Ereignisse in Köln haben seiner Auffassung nach sensibilisiert und führten nun zu höherer Wachsamkeit. Man gehe allerdings nicht von einer besonderen Gefahrenlage in der Stadt aus. Schlägereien bleiben laut Bußmann aber ein Dauerthema.

Probleme mit alkoholisierten Jugendlichen kennt man auch beim zweitgrößten Umzug im Kreis Birkenfeld in Fischbach. Bis zu 10 000 Besucher säumen dort am Fastnachtssonntag die Straßen. Auch dort wurden schon Vorfälle registriert, wie sie Günter Heß schildert. In Fischbach würden "die Probleme meist an einem Engpass auftauchen, wo vor allem Gardemädchen immer wieder begrapscht wurden. Das hat in den vergangenen Jahren erkennbar zugenommen", berichtet Udo Arend, Vorsitzender des Fischbacher Carneval Verein. "Wir reagieren darauf, indem wir an dieser Stelle verstärkt Security-Personal postieren." Wenn es gelinge, einzelne Personen dingfest zu machen, werde man Anzeige erstatten.

Fischbacher setzen auf Kontrollen

In der Regel sei es so, dass die jungen Leute schon stark alkoholisiert zum Zug kommen, berichtet der Zugorganisator. Es sei zwar nur eine kleine Gruppe, die sich derartig danebenbenehme, aber die falle umso unangenehmer auf. "Man sollte da aber nicht alle über einen Kamm scheren", betont Arend.

Den Beobachtungen der Fischbacher Karnevalisten nach seien es vor allem auswärtige Jugendliche, die auffällig werden. Für die sich an den Zug anschließende Saalfastnacht versuchen sich Veranstalter dadurch zu wappnen, dass sie das Mitbringen von Getränken verbieten und an der Einlasskontrolle stark alkoholisierte Personen zurückweisen.