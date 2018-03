Rosenmontag: Der Geißeclub stellt den Bundeskanzler

Aus unserem Archiv

Stipshausen

Obwohl der Stiepser Rosenmontagszug traditionell eher unpolitisch ist, stand in diesem Jahr die schwierige Regierungsbildung in Berlin mehrfach Pate für die Wagenbauer. Der Geißenverein brachte sich ebenso als Koalitionspartner ins Gespräch wie die Traumtänzer. Während die Geißenbrüder mit Dietmar Schuhmacher an der Spitze auch den Kanzler stellen möchten, legten die Traumtänzer den Schwerpunkt auf Jamaika – mit Gras und Reggae.