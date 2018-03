Rat stimmte doch für die billigere Lösung

Hoppstädten-Weiersbach – Einigkeit herrschte im Hoppstädten-Weiersbacher Ortsgemeinderat, dass die Zufahrt von der Saarstraße zum Flugplatz, insbesondere auf Höhe des Autohauses Waldherr, in einem katastrophalen Zustand ist und schnell etwas geschehen muss. Uneins war sich das Gremium, ob eine Reparatur der beschädigten Fahrbahn oder deren Neu-Ausbau die Ortsgemeinde letztlich günstiger kommt.

Keine Aufpflasterungen wie beispielsweise sogenannte Berliner Kissen werden schilderresistente Raser in der Straße Auf der Heide bremsen. Hier helfen nur Tempokontrollen durch die Polizei, wurde bereits vereinzelt in der jüngsten Gemeinderatssitzung lauft. Foto: Reiner Drumm

Von unserem Redakteur Klaus-Peter Müller

Kosten von etwa 12 800 Euro hatte eine örtliche Baufirma für die Sanierung veranschlagt. Nach Schnäppchen klang, was die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung dagegen hielt: Die Firma, die laut Rahmenvertrag alle kleineren Straßenbaumaßnahmen für die Kommune ausführt, würde nur etwa 15 000 Euro verlangen – und das für einen Vollausbau der Fahrbahn nebst Randsteinen. Der Haken bei der Sache: An den Kosten eines Ausbaus müssen laut Gemeindeordnung die Anlieger der Straße beteiligt werden, erläuterte Ortsbürgermeister Welf Fiedler. Aber es sind in diesem Fall nur zwei Anlieger, so dass zum einen der Anteil der Gemeinde relativ hoch anzusetzen sei, zum anderen die Anlieger dennoch in der Größenordnung von jeweils 3000 Euro zu Kasse gebeten werden müssten.

"Müssen wir die beiden überhaupt veranlagen? Oder haben sie für ihr Eckgrundstück bereits beim Ausbau der Saarstraße bezahlt?" lauteten die forschenden Fragen von CDU-Ratsmitglied Bernhard Menebröker. Klaus-Peter Lauer (FWG) wollte angesichts der "geringen Kosten" die Sanierung eher stillschweigend anpacken. Werner Weber-Gemmel (CDU) warnte: "Reparieren hält meist nicht lang!"

Instandsetzung wäre leichter zu handhaben, meinte auch der Ortsbeigeordnete Edmund Schulz und sah sogar noch ein Stückchen weiter in die Zukunft: In ein paar Jahren, nach einem Ausbau der Straße in Richtung Fissler, werde das besagte Eck wohl nur noch als Zufahrt zum Flugplatz benötigt. Die Mehrheit der Ratsmitglieder folgte (bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme) seiner Argumentation, beschloss allerdings, vor der Vergabe des Auftrags noch einmal drei spezifizierte Angebote einzuholen.

Keine geschwindigkeitshemmenden Maßnahmen – wie die von einigen Anliegern angeregten "Berliner Kissen" – wird es in der bereits als "Tempo 30"-Zone ausgewiesenen Straße Auf der Heide geben, folgte der Ortsgemeinderat einstimmig dem Beschlussvorschlag aus den Ausschüssen. Allgemeine Zweifel äußerte Jutta Freytag (SPD) an jeder Art der Verkehrsberuhigung: Raser seien oft die Anlieger selbst. Aus Sicht von Klaus-Peter Lauer (FWG) bringen nur "richtige Verkehrskontrollen" durch die Polizei etwas.

Einstimmig beschloss der Rat aber eine Tempo 30-Zone im Bereich von Bergstraße und Straße Auf der Wirth. Mit einer Unterschriftensammlung hatten sich die betroffenen Anwohner versucht, ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Auch in den Ausschüssen war man zumindest mehrheitlich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung – oder wie es CDU-Sprecher Werner Weber-Gemmel nannte – ein "zumindest moralisch dämpfendes Tempolimit".