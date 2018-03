Rallyestars und ihre Boliden hautnah erleben

Die ADAC Rallye Deutschland ist als Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft von Donnerstag, 23. August, bis Sonntag, 26. August, wieder in den Regionen Mosel, Hunsrück und Saar unterwegs. Die Rallye hat sich zu einem Riesenereignis entwickelt und zählt mit erwarteten 300 000 Zuschauern zu den wichtigsten Sportgroßveranstaltungen in Deutschland. Auch 2012 wird sie ein hochkarätiges Starterfeld präsentieren, Spannung ist garantiert.

Von unserem Redakteur Klaus-Peter Müller

Näher an Fahrzeuge und Fahrer heranzukommen als auf dem Birkenfelder Talweiherplatz kan man nirgendwo bei der ADAC Rallye Deutschland.

Birkenfeld – Die ADAC Rallye Deutschland ist als Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft von Donnerstag, 23. August, bis Sonntag, 26. August, wieder in den Regionen Mosel, Hunsrück und Saar unterwegs. Die Rallye hat sich zu einem Riesenereignis entwickelt und zählt mit erwarteten 300 000 Zuschauern zu den wichtigsten Sportgroßveranstaltungen in Deutschland. Auch 2012 wird sie ein hochkarätiges Starterfeld präsentieren, Spannung ist garantiert.

Die Tickets für dieses Motorsportevent der Spitzenklasse gibt es auch in diesem Jahr wieder in der Tourist-Information des Birkenfelder Landes. Diese Rallyepässe beinhalten Zuschauerkarten (Spectator Maps) mit vielen wertvollen Infos rund um die Wertungsprüfungen. Der Rallye-Pass Bronze berechtigt zum Zugang zu allen Wertungsprüfungen (inklusive Service Park) außer der Super Special Stage Circus Maximus in der Innenstadt von Trier. Beim Rallye-Pass Silber ist zusätzlich ein Stehplatz beim Circus Maximus inbegriffen. Weitere interessante Informationen zur ADAC Deutschland Rallye bietet das ebenfalls in der Tourist-Information erhältliche Rallye-Magazin, es kostet 5 Euro. Der Rallye-Pass in Bronze ist für 59 Euro zu haben, in Silber für 69 Euro. ADAC-Mitglieder erhalten bis 1. August bei Vorlage des Mitgliedsausweises 5 Euro Ermäßigung auf die Rallye-Pässe.

Kostenlos und ohne Ticket ist der Zutritt zum Remote Service der Rallye Deutschland am Samstag, 25. August, auf dem Talweiherplatz in Birkenfeld möglich. Dort kann man die von den Wertungsprüfungen auf dem Truppenübungsplatz eintreffenden Rallyestars hautnah erleben und den Mechanikern bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen, während sie Reifen wechseln und kleinere Reparaturen durchführen. Für Essen und Getränke ist gesorgt, außerdem ist ein Rahmenprogramm geplant. Die Wartezeit überbrückt ein Unterhaltungsprogramm.

Auch ohne die Wertungsprüfung Birkenfelder Land, die 2012 nicht gefahren wird, sind die Helfer vom Automobilclub Birkenfeld auch dieses Jahr nicht arbeitslos. "Wir organisieren und bauen den ,Remote Service' auf dem Talweiherplatz auf", sagt AMC-Vorsitzender Karl Heinz Junietz und macht ein bisschen Werbung in eigener Sache: Näher komme man an keiner anderen Stelle an Fahrzeuge und Fahrer heran. Wer in den Jahren 2008 und 2010 dabei war, wisse, was ihn erwartet. Alle anderen dürfen gespannt sein.

Zwar ist Organisation und Aufbau der Servicestelle mitten in der Stadt nicht so umfangreich wie die Betreuung einer ganzen Wertungsprüfung, aber es kommt jede Menge Arbeit auf die Motorsportanhänger in der Kreisstadt zu. Um die Arbeit gerecht auf alle Schultern zu verteilen, werden wieder jede Menge Helfer benötigen.