Prunksitzung: Flugente hat panische Flugangst

Kunterbunt ging es bei der Fastnacht des Gesangvereins Göttschied zu. Zur Kappensitzung begrüßte die Vorsitzende Michaela Fuhr das närrische Publikum in der nicht ganz voll besetzten Halle und übergab dann das Wort an den Sitzungspräsidenten Alexander Stöckle. Der führte in gewohnt gekonnter Manier durch den Abend, unterstützt von seinem Beinahe-Elferrat.

Einen Auftakt nach Maß lieferten Gäste aus Nahbollenbach, die Mädchentanzgruppe Stardust, mit einem temperamentvollen Tanz. Auch ihre spätere Tanzaufführung „Puppenspieler“, die eine kleine Traumgeschichte erzählte, gefiel. Ein Zwiegespräch voller Witze und Gags führten Michaela und Emelie Fuhr als Oma und Enkelchen. Dies war einer von diversen Auftritten mit Michaela Fuhr, die wieder einmal ihre erstaunliche Energie und Vielseitigkeit unter Beweis stellte, in „Kohlhiesels Töchter“ als Playback à la Lieselotte Pulver ebenso wie bei Tanz und Gesang. Ein Kinobesuch der besonderen Art ergab sich durch ein junges Pärchen, das getrennt voneinander am Anfang und am Ende einer Sitzreihe Platz nehmen musste. Der junge Mann sandte seine diversen Liebesbotschaften an seine Freundin über die dazwischen Sitzenden weiter, was zu äußerst komischen Situationen führte.

In dem Sketch „Rentnerpaar“ wurde die Altersvergesslichkeit von Heini (Thomas Werner) und seinem Engelchen (Carolin Sauer) auf die Schippe genommen. Sie bat ihn, ihr ein Eis zu holen. Er sollte am besten aufschreiben, welche Sorten sie möchte.

Er verzichtete darauf, vertraute auf sein Gedächtnis und kam nach einer Weile mit zwei Wurstwecken zurück. Sie war sehr erfreut: „Genau das, was ich wollte.“ Sie monierte aber den fehlenden Senf. Julia Stöckle gab das Göttschieder Margittche mit bekannten Schunkelliedern und brachte den Saal zum Mitmachen. Grimms Märchen mal etwas anders bot der Männersketch „Rotkäppchen“ mit sieben Akteuren. Der Tanz „Dschungelsafari“ wurde in fantasievollen Kostümen aufgeführt.

„Ach, ihr Leut', ich hab' ein seelisches Tief, denn alles, was ich mache, es geht immer schief“, jammerte ein Pechvogel. Sieben „Regeelser“ fanden sich zusammen, um mit Maria Schukov am Akkordeon die Begebenheiten rund um die Wassergall zu besingen.Ute Bernhard und Celine Friedrichs verkörperten zwei Flugenten, von denen eine Flugangst hat, voller Pessimismus alle möglichen Gefahren sieht und sich nicht von der anderen beruhigen lässt. Bemerkenswert war die unbequeme und anstrengende Haltung, die die beiden Darstellerinnen einnehmen mussten: bäuchlings liegend und ständig mit den Armen schlagend und dabei ununterbrochen ihren Dialog führend. Ein ungewöhnliches Fastnachtslieder-Medley leitete über zum Männerballett Helli's Bengels, das auch in diesem Jahr wieder sehr gut gefiel und nicht ohne Zugabe von der Bühne kam. „Schneewalzer“ und „Trömmelchen“, beide Lieder mit auf Göttschied zugeschnittenen Texten und vom ganzen Saal gesungen, bildeten das Finale nach den Dankesworten. Der Aufforderung, noch zu verweilen und weiterzufeiern, wurde bis in die frühen Morgenstunden nachgekommen. Die Kappensitzung stieß auf ein positives Echo. Das Programm und die Leistungen der Aktiven fanden volle Anerkennung. Am Sonntagnachmittag ging es munter weiter mit der Kinderfastnacht. Tanz, Spiel und Spaß waren angesagt bei einem abwechslungsreichen Animationsprogramm.

Die Sunshine-Kids mit Maria Schukov waren mit einer Folge ihrer lebhaft vorgetragenen Lieder dabei. Auch dieses Jahr fand wieder eine Kostümprämierung statt, und 20 Kinder freuten sich über schöne Preise. Den dritten Platz errang ein Papagei, den zweiten eine Pilotin und den ersten Platz ein Baby im Popcornkostüm.