Provisorische Nahe-Radbrücke bei Hammerstein wird repariert

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Ab Montag, 6. August 2012, werden an der provisorischen Radwegebrücke am Naheradweg in Höhe Hammerstein notwendige Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Während der Bauzeit, die voraussichtlich zwei Wochen beträgt, kann die Brücke zwar begangen werden, Radfahrer müssen jedoch absteigen und ihr Rad schieben.