Projekt: Zwölf Paten stehen Flüchtlingen zur Seite

Am 1. Dezember 2015 startete das Willkommenspatenschafts-Projekt des örtlichen Caritasverbandes. Nach eingehender Vorbereitung übernahm noch im gleichen Monat der erste Ehrenamtliche eine Flüchtlingspatenschaft. Weitere Freiwillige folgten – und mit ihnen weitere Patenschaften.

Auch in Zukunft wird es ehrenamtliche Beratung für Flüchtlinge brauchen: So sehen es Andreas Esch und Hildegard Koch.

Naturgemäß ist das Projekt zukunftsgerichtet: Es hilft neu angekommenen Flüchtlingen, hier alsbald Fuß zu fassen und in der neuen Heimat die bestmögliche Perspektive für sich und gegebenenfalls für ihre Familie zu finden.

Gleichwohl ist es nach kaum einem Jahr Zeit für einen ersten Rückblick, findet Caritas-Mitarbeiter Andreas Esch. Er ist Ansprechpartner für die Paten und er sorgt für deren Qualifizierung und kontinuierliche Fortbildung.

Derzeit zwölf Ehrenamtliche begleiten eine entsprechende Zahl an Menschen. Die Paten helfen beim Zurechtfinden in der neuen Umgebung und beim Üben der fremden Sprache.

Das Angebot der Begleitung darf gern über einen längeren Zeitraum genutzt werden, erläutert der Ehrenamtsbegleiter. Die einvernehmliche Patenschaftsbeendigung – zu der es schon in zwei Fällen kam – sei indes kein Scheitern.

"Wenn nach der Flucht erste Wurzeln geschlagen sind, wenn sich Alltagsabläufe eingespielt haben und tragfähige Kontakte zu hiesigen Menschen geknüpft sind, kann der persönliche Pate sich gern ein Stück zurückziehen", sagt Andreas Esch.

Dies bedeute keineswegs, dass der Verband den bis dahin begleiteten Menschen alleine lässt. "Erfahrungsgemäß bleibt eine Verbindung zwischen Pate und Flüchtling bestehen", resümiert Esch. Hier liegt eine wichtige Schnittstelle: "Die Freiwilligen fungieren so weiter als Wegweiser zu unseren Beratungsdiensten."

Zunächst mag dies noch insbesondere die Flüchtlingssozialarbeit sein. Mit der Zeit rücken aber beispielsweise Schwangerenberatung oder Allgemeine Sozialberatung immer stärker in den Fokus.

Eine Erklärung dafür nennt Hildegard Koch, Beraterin in der Flüchtlingssozialarbeit: "Zunächst müssen die Menschen die Strapazen der Flucht überwinden und zur Ruhe kommen. Sind dann die grundlegenden Belange geregelt und womöglich das Asylverfahren abgeschlossen, treten bei einigen von ihnen die gleichen Probleme auf wie bei uns Deutschen." Als Schlüsselbegriff nennt Koch "Hilfen aus einer Hand". Hier sieht Andreas Esch den katholischen Wohlfahrtsverband breit aufgestellt. "Hinzu kommen die Vernetzung und vielfältige Kooperationen", erläutert der Caritäter. "All das macht unsere Idar-Obersteiner Geschäftsstelle zur Drehscheibe für Ratsuchende." Die ehrenamtliche Begleitung werde sich also verändern. "Überflüssig wird sie in absehbarer Zeit aber keinesfalls", prognostiziert Esch. Ein Anliegen ist ihm, das Flüchtlingsprojekt weiter zu gestalten und die Freiwilligen gezielt auf Anforderungen vorzubereiten.