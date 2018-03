Plötzliches Ende einer friedlichen Koexistenz

Wer bisher die Telefonnummer 4063 in Baumholder wählte, war mit der Volkshochschule verbunden, konnte dort Infos zu Kursen erhalten und sich auch anmelden. Was die Teilnehmer oft nicht wussten, manchmal buchten sie Kurse des Volkshochschulvereins, ein anderes Mal solche von der Außenstelle der Kreisvolkshochschule Birkenfeld. Das ist nun vorbei: Der Kreis zieht sich zurück.

Die friedliche Koexistenz zweier Volkshochschulen im alten Rathaus in Baumholder ist beendet. Die Kreis-VHS teilte sich hierin lange ein Büro mit der örtlichen VHS. Die bleibt nun allein zurück und will ihr Angebot ausbauen. Die Räumung des gemeinsamen Büros steht noch aus. Foto: Reiner Drumm

Von unserer Redakteurin Gabi Vogt

Bärbel Presser, seit mehr als 20 Jahren das Gesicht der Volkshochschule im Alten Rathaus, und ihr Kollege Gerhard Hahl nahmen bereitwillig Anmeldungen für beide Bildungseinrichtungen entgegen. Gottfried Wahl, der bis vor eineinhalb Jahren die VHS-Außenstelle leitete und sich das Büro mit den Vereinsmitarbeitern teilte, tat das auch. Auch seine Nachfolgerin, Sibylle Federspiel, die den Posten nach einem Jahr wieder aufgab, pflegte den kollegialen Umgang. In einer Art friedlichen Koexistenz deckten die beiden Volkshochschulen das nicht gerade üppige Weiterbildungsangebot in der Westrichstadt und den umliegenden Gemeinden ab.

Dabei machte man sich keine Konkurrenz. Die Teilnehmerzahl für Kurse liegt bei beiden im Jahr im Durchschnitt etwa bei je 200 Teilnehmern. Renner ist die Wassergymnastik, für die es Kurse bei der einen und der anderen Volkshochschule gibt. Spezialität des Volkshochschulvereins sind Theaterfahrten, Studienreisen, Fahrten zu Ausstellungen und Sonntagsausflüge, die ein festes Stammpublikum haben. Die Kreis-VHS hat sich auf Kurse konzentriert.

Nach einem Wechsel in der Außenstellenleitung der Kreis-VHS, die im Januar von Landrat Dr. Matthias Schneider an Karl-Heinz Thömmes übertragen wurde, ruht das Amt. Der Kreis hält solche Doppelstrukturen auf Dauer nicht für tragfähig, heißt es auf Anfrage.

Nachdem vergeblich versucht worden ist, den Verein in die Volkshochschulstruktur (Mitgliedschaft beim Landesvolkshochschulverband, Beachten von Qualitätskriterien und Mindesthonoraren für die Referenten) einzubinden, zieht sich die Kreis-VHS nun aus Baumholder zurück. Das sieht man auch im Programm für das zweite Halbjahr. Darin ist kein Außenstellenleiter mehr benannt.

Zwei konkurrierende Volkshochschulen in einer so kleinen Stadt seien eine zu viel, zumal der Volkshochschulverein streng genommen gar keine VHS ist, weil er nicht dem Landesverband angehört und nicht dessen Richtlinien anerkennt, heißt es. Den Namen Volkshochschule trägt der Verein trotzdem nicht zu Unrecht. Das hat seine Gründe in der Historie.

Der Verein ist aus dem Volksbildungswerk erwachsen, das seinerzeit Günther Baum ins Leben gerufen hat und das lange Jahre von Alfons Hartmann geleitet wurde. Der Verein Volkshochschule Baumholder ist nicht glücklich über die Entwicklung, will aber auch nicht unters Dach der Kreis-VHS. Das bringe keinerlei Vorteile, aber etliche Nachteile, sagt Vorsitzender Helmut Schmid. Die beliebten Studienfahrten könnten nicht mehr angeboten werden, die Anlaufstelle im Alten Rathaus und damit ein gut angenommener Treffpunkt fiele weg, ebenso zwei 400-Euro-Stellen. "Wir sehen nicht, was besser werden soll in der anderen Struktur", sagt Schmid. Und so bietet er jetzt seinen Keramikkurs, der sonst über die Kreis-VHS lief, im eigenen Verein an. Auch will der Verein in den kommenden Jahren das Kursangebot ausweiten, um die entstandene Lücke zu schließen. Und man wartet gelassen darauf, dass die Kreis-VHS den Schreibtisch und die Akten aus dem gemeinsamen Büro abholt...

Der Rückzug der Kreis-VHS geschieht auf Raten. Noch werden Kurse in Baumholder (Wassergymnastik) und Heimbach angeboten. Aber die Anmeldemodalitäten werden unübersichtlicher. Kreis-VHS-Kurse in Heimbach können nicht mehr über das Büro im Alten Rathaus Baumholder gebucht werden, sondern bei Sascha Dreher, dem Außenstellenleiter in Hoppstädten-Weiersbach. Ausnahme Wassergymnastik: Für die Kreis-VHS-Kurse meldet man sich jetzt direkt beim Kursleiter an.