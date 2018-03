Phänomen Seiltanzen: Strom fiel am Sonntag in Trauntaldörfern mehrmals kurz aus

Aus unserem Archiv

Meckenbach/Achtelsbach

Ein nach Auskunft des regionalen Energieversorgers OIE äußerst seltenes Phänomen, das bei bestimmten Temperaturen und windigem Wetter auftritt, hat dazu geführt, dass in einigen Orten im Trauntal wie etwa in Achtelsbach, Brücken, Ellweiler, Abentheuer und Meckenbach am Sonntag mehrmals kurzzeitig der Strom weg war. „Unsere Techniker bezeichnen das als Seiltanzen“, sagte Jutta d'Orazio, Pressesprecherin der OIE, dazu am Montag auf NZ-Anfrage.