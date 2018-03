Pferde können führen und berühren

"Mein Leben war und ist wie ich: eher unkonventionell, wild, künstlerisch, spirituell, heilerisch – auch weltlich, erdig. Denn das fordern allein schon die Pferde ein", beschreibt sich Manuela Bachnick mit einem Schmunzeln. Sie arbeitet als Diplom-Psychologin, Coach, Reitwartin: und spirituelle Meisterin. Im Mittelpunkt: Menschen und Pferde, Wege des Heilens, die Natur…

Manuela Bachnik und ihre Pferde

"Ich habe viele Jahre meines Lebens versucht, die Welt mit dem Geist des Pferdes zu berühren. Damit mehr Bewusstsein zu wecken, die Tiere mit ihrer Weisheit zu uns Menschen sprechen zu lassen, ihnen eine Stimme zu geben, die einer breiteren Anzahl von Menschen verständlich ist. Ihre Stimme ist ebenso die tief verborgene Stimme in den Menschen, der Natur – es ist die Stimme des Mysteriums. Ich habe das lange Zeit in meiner Heimat Berlin getan, später nach dem Mauerfall auch in Brandenburg an verschiedenen Orten. Eine achtjährige spirituelle Reise mit meinen damals sieben Pferden, vielen Katzen, Hund und vier Kaninchen führte mich quer durch Deutschland. Letztendlich ließ ich mich sehr gewählt im Hunsrück nieder, kaufte den Hof in Wickenrodt für uns und beendete diese Reise."

Die 44-Jährige erzählt weiter: "Während dieser Jahre tat ich meine Arbeit, manchmal etwas mit Geld bezahlt, meistens gab es andere Formen der Entlohnung. Ich folgte meiner Berufung und ließ mich vom Leben und meiner Seele leiten und lehren. Die Tiere waren dabei meine Gefährten und meine andere ‚Familie’, um mit mir einer Aufgabe zu folgen: etwas in die Welt zu tragen, aufzuzeigen, dabei zu lernen, wie Himmel und Erde verbindbar sind, wo wir selbst drin glücklich sein können und heil werden dürfen."

Ihre Sicht der Dinge mutet philosophisch an: "Wir alle hier dienen einer höheren Aufgabe. Die Pferde werden hier nicht einfach gehalten, sind nicht nur Therapie- oder Heil- oder Lehrpferde. Ich fühle sie und ihre Seele. Sie dürfen sein, wie sie sind, wenngleich ich sie auch lenke. So wie sie mich auf andere Art lenken. Es ist ein Miteinander, eine besondere Form der Beziehungen, Gemeinschaft und Kommunikation, von der menschliche Gemeinschaften sehr viel lernen können. Wie ich mit den Tieren lebe, auch hier auf dem Hof, fordert Umdenken bei anderen ein. Meine Vision steht in Vielem den üblichen Vorstellungen von Kontrolle, Wettbewerbseifer, Wohlstand, Reichtum, Zeitverständnis, Außenorientierung und dem Erhalt von Masken sowie den Vorstellungen, wie wir glücklich werden, entgegen." In Wickenrodt fühlt sich Manuela Bachnick sehr wohl: "Dieser Ort hier ist ein heiliger Ort, wo es um mehr Bewusstheit für sich selbst, das Leben, für andere und Mutter Erde und um Entschleunigung geht. Wo es darum geht, wirklich Begegnungen und Beziehungen einzugehen, den Schatten nicht anderen aufzubürden und auch den von anderen nicht aufgebürdet zu bekommen." Diese "Lebenswelt" zeige die Möglichkeit auf, "im Vertrauen in große göttliche Kraft in jedem Menschen weltlich, authentisch, sinnerfüllt und kreativ zu leben". Für die Wickenrodterin steht fest: "Es ist auch eine Wiederbelebung uralter weiblicher Prinzipien. Aus kollektivem Wissen heraus.Und es ist keine Theorie, sondern gelebt. Spiritualität ist einfach… Eine solche Andersartigkeit zu vermitteln, im Leben, nicht nur in therapeutischen Settings, ist schwierig. Wie es vor 25 Jahren noch ungeheuerlich war, mit Pferden zu reden."

Sie ist davon überzeugt: "Pferde haben so viel Gradlinigkeit, so viel Erde in ihrer spirituellen Weisheit, dass sie immer auf den Punkt führen. Sie sind weder mit Materie bestechlich, noch lassen sie sich etwas von anderen vormachen. Und deswegen sind sie so gute Lehrmeister." Ihre Erfahrungen seien eindeutig: "Die Pferde führen Menschen zu den Themen in ihrem Inneren, das geht ganz schnell, ganz automatisch. Sie spiegeln uns Menschen etwas." Auch jene, die erst einmal Angst vor den großen Tieren haben, legen ihre Bedenken rasch ab und erleben dadurch eine aufregende Reise zu sich selbst.

Von unserer Redakteurin

Vera Müller