Kantor Bach und Phil Collins im selben Konzert, Bizets „Carmen“ mit seinem wilden Fortissimo aus der Habanera und das Saxofonsolo in Gerry Raffertys „Baker Street“: Die Mischung von Klassik und Rockpop ist nichts Ungewöhnliches im modernen Orchesterrepertoire – die Abwechslung kann einen solchen Musikabend spannend machen. Der Musikverein Ruschberg hatte in seinem Osterkonzert am Sonntag im Bürgerhaus die so unterschiedliche Musik sauber getrennt: Klassik vor der Pause, Pop, Rock und Neue Deutsche Welle im zweiten Teil. Und damit es optisch keine Irritationen gab, tauschte Dirigent Georg Bußmann in der Pause seinen Frack gegen ein Glitzerkostüm.

Zum Einstieg in den Konzertabend lieferten sich Carina Wagner und Matthias Martini, der Vorsitzende des Musikvereins, ein (nicht ganz ernst gemeintes) Streitgespräch. „Klassik und Rock? Das geht so nicht. Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (422 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.